В ОСГВ Хортица заявили, что оккупанты пытаются обойти Покровск с востока и взять в полуокружение

В зоне боев в Донецкой области — на участке между Константиновкой и Покровском — российские оккупанты имеют определенное продвижение. Армия РФ пытается обойти оборонительные позиции ВСУ в Покровске с востока и взять город в полуокружение.

Об этом 27 июля в эфире телеканала Суспільне заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица Виктор Трегубов.

По словам офицера, Покровское направление — ключевой вектор наступления оккупантов. Более того, как сказал Трегубов, на данном участке фронта россияне сосредоточили наибольшие силы.

Реклама

Как сказал спикер ОСГВ Хортица, продвижение оккупантов украинские бойцы зафиксировали между Константиновкой и Покровском.

«На Покровском все же есть определенное продвижение с их стороны — частичное вклинивание между Покровском и Константиновкой. Они пытаются его развивать, тогда как наши войска пытаются уничтожить как можно больше живой силы и техники, замедлить наступление и отбросить их», — сказал Трегубов.

При этом, по словам спикера ОСГВ Хортица, угроза прямого штурма Покровска пока нет, поскольку российское командование понимает, что потеряет большое количество пехоты и техники.

Именно по этой причине, уточнил Трегубов, оккупанты пытаются обойти Покровск с восточного направления.

«Сейчас заходить в город нет особого смысла, разве что для того, чтобы усложнить ситуацию для украинских БПЛАшников, при которой они будут вынуждены немного отойти, а не заниматься уничтожением россиян. (…) Несмотря на всю ту силу, которая у них сейчас есть, повторить „мясные штурмы“, которые были в Мариуполе и Бахмуте, у них все равно сейчас людей не хватит», — подытожил он.

В отчете Института изучения войны (ISW) 13 июля говорилось, что украинские войска достигли тактического продвижения в районе Покровска, тогда как армия РФ не смогла достичь успеха на большинстве направлений, несмотря на активные наступательные действия.

В свою очередь главком ВСУ Александр Сырский 18 июля сообщил о ликвидации вражеской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась проникнуть в Покровск.

20 июля в ОСГВ Хортица заявили, что на Покровском направлении российские оккупанты хотят прорвать оборону, но Силы обороны Украины дают отпор.

Аналитический проект DeepState 21 июля уточнил, что в Покровске продолжается операция по уничтожению диверсионных групп россиян, которые проникли в город через населенный пункт Зверово.

25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия России не имеет серьезных прорывов на фронте. По его словам, главком ВСУ Александр Сырский докладывал, что диверсионно-разведывательные группы пять-семь раз заходили в Покровск Донецкой области.

26 июля спикер ОСГВ Хортица Виктор Трегубов заявил, что основные усилия оккупантов сейчас сосредоточены возле Покровска и Константиновки — и при этом оккупанты изменили тактику своих штурмов.

«Они (штурмы — ред.) уже происходят, просто происходят немного в другом формате. Если раньше, например, условно говоря, шли большие группы „мяса“, то сейчас это постоянный малый поток „мяса“, который просто не прекращается», — пояснил Трегубов.