«Продолжаем защищать позиции». Зеленский прокомментировал ситуацию в Покровске и Купянске

Он отметил, что в среду, 29 октября, говорил с главнокомандующим ВСУ и начальником Генерального штаба о ситуации на фронте. Зеленский отметил, что наиболее сложной ситуация остается на Покровском направлении.

Реклама

«Там, как и в предыдущие недели, наибольшая интенсивность боевых действий, сильное сосредоточение россиян. Оккупанты всеми методами пытаются закрепиться, каждый уничтоженный оккупант именно там — это результат для всего нашего государства», — сказал президент во время вечернего видеообращения.

Читайте также: Игорь Луценко Мы еще вернемся в Покровск

Он также сообщил о непростой ситуации в Купянске, однако отметил, что Силы обороны продолжают держать позиции.

«Ситуация в Купянске остается непростой, но в эти дни больше контроля у наших сил, продолжаем защищать позиции», — добавил Зеленский.

Ранее российский диктатор Владимир Путин солгал, что ВСУ «заблокированы и окружены» в Покровске и Купянске, и заявил о готовности прекратить огонь на этих участках для визита СМИ. Диктатор утверждал, что политическое руководство Украины «должно принять решение» о судьбе своих граждан, которые якобы находятся в окружении.

26 октября начальник российского Генштаба Валерий Герасимов лживо доложил, что российские войска якобы завершили окружение украинских войск, «взяв в кольцо».

29 октября Группировка объединенных сил Украины сообщила, что в районе Купянска Харьковской области продолжаются ожесточенные бои, российские оккупанты пытаются закрепиться в северной части города, однако ни о каком «окружении» украинских войск речь не идет.

До этого, 28 октября, начальник управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что российские войска присутствуют в северной части Купянска и пытаются продвинуться ближе к центру города, применяя тактику малых штурмовых групп.

Также 28 октября представитель группировки войск Восток капитан Григорий Шаповал сообщил, что российские войска прорвали оборону в окрестностях Мирнограда (вблизи Покровска), где идут интенсивные уличные бои. Позже в группировке уточнили, что их представитель оговорился, говоря, что российские войска прорвали оборону на окраинах города, и отметили, что российских войск нет в Мирнограде.

29 октября портал DeepState написал, что ситуация в Покровске "на грани критической и продолжает ухудшаться". По данным аналитиков, в город проникли сотни российских оккупантов и продолжают просачиваться в глубину, они устраивают засады на перемещение Сил обороны, минируют дороги, вступают в бои с тыловыми расчетами и фиксируют обстановку в городе.

Также, по данным DeepState, россияне смогли сломать логистику в направлении Мирнограда и всей агломерации. Кроме пехоты, поражения по перемещениям на позиции и провизии осуществляют российские дроны.

29 октября портал DeepState сообщил, что в Покровске Силы обороны Украины уничтожили российский триколор, который оккупанты установили на въезде в город. По данным аналитиков, триколор обнаружили примерно в 9:40 29 октября, уже в 10:40 он был уничтожен.

DeepState называет ситуацию в городе сложной, Покровск является «большой серой зоной» — к югу от железной дороги стоят украинские позиции, а на севере действуют российские оккупанты.