Командир батальона беспилотных систем 12-й бригады НГУ Азов с позывным Будь уверен, что на Покровском направлении роботы стануть ключевой силой на поле боя (Фото: Коллаж НВ)

Командир батальона беспилотных систем 12-й бригады Нацгвардии рассказал NV, когда на Донбассе начнется «война будущего» и почему ждать ее осталось недолго.

Белицкое, Родинское, Гришино — эти названия поселков на северном фланге Покровского направления, прикрывающего подступы к Доброполью, в апрельских сводках Генштаба ВСУ повторяются ежедневно. Только 19 апреля там зафиксировали 42 российских штурмовых действия. Однако прорваться через позиции украинских сил оккупанты не могут.

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Именно здесь, в полосе длиной в 12−13 км, держит оборону 12-я бригада спецназначения «Азов» НГУ, составляющая одноименного Первого корпуса.

Главный инструмент прикрытия ее пехоты — батальон беспилотных систем, которым командует офицер с позывным Будь, — свою фамилию он не раскрывает из соображений безопасности.

Год назад в его подразделении было 170 человек, чуть больше роты. Сейчас — более 450 бойцов, шесть FPV-позиций и практически весь спектр беспилотных систем сухопутного боя: от разведывательных Mavic и Zoom Lensa украинского производства до разведывательных «крыльев», ударных БПЛА-камикадзе, тяжелых бомберов, FPV-дронов и наземных роботизированных комплексов (НРК).

«Наша бригада — спецназначения, но фактически это линейная бригада со своей пехотой на переднем крае, — пояснил командир Будь в разговоре с NV. — Основная задача моего батальона — не дать штурмовым группам противника дойти до наших позиций».

Мотоцикл против дрона

Штурмы на Добропольском направлении — конвейер пехотных атак: комбат Будь не верит в возвращение россиян к действиям большими механизированными колоннами. Потому что массированное использование БпЛА позволяет остановить атаку шести-десяти единиц техники, особенно если помогут соседние подразделения. Так называемую российскую «черепаху» — обложенную дополнительной защитой БМП, дроны способны повредить еще на подходе к исходным позициям: пока она доедет до точки старта атаки, по ней отработают десяток-два БпЛА. Командир азовского батальона беспилотных систем не может припомнить ни одного случая, когда «черепаха» все-таки добралась до позиций.

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Мотоциклы — другое дело. Их козырь — скорость и внезапность: по двухколесному «болиду», маневрирующему по полю, FPV-пилот просто не успевает отработать быстро и эффективно.

«Здесь надо иметь очень хороший навык пилота, чтобы попасть в мотоцикл, который быстро ездит по полю, — признает офицер Будь. — Это цель со звездочкой».

Однако те российские военные, которые идут в мотоциклетные атаки, по его словам, точно знают: для них это билет в один конец.

«Кил-зона современного поля боя — это от нуля до 20 км, — объясняет комбат. — В этой полосе интенсивность средств поражения — и наших, и противника — чрезвычайно насыщена. Дальше она уменьшается, но не исчезает».

На большем расстоянии работают Молнии, ударный самолетный FPV-дрон-камикадзе, — украинский аналог российских Молний, которые иногда способны поражать цели на дистанции в 30−40 км. Еще большей дальнобойностью обладает Булава, ударно-разведывательный барражирующий боеприпас средней дальности с зоной действия до 70 км.

Батальон Будя имеет подтвержденные поражения FPV-дронами на дистанции более 30 км — но именно первые 20 км остаются зоной, где вероятность погибнуть от дрона самая высокая.

FPV-направление Любой считает самым сложным технически. Поэтому начинающим рекрутам нужно четыре-пять месяцев подготовки, — и только тогда их можно допускать к боевым заданиям. Опытными пилотами дронов комбат называет тех своих подчиненных, кто отработал на позиции не менее четырех-пяти месяцев — ни один симулятор не заменяет реальных условий, технических сложностей и работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В целом нужен год, чтобы из гражданского человека сделать «хотя бы какого-то специалиста», добавляет Будь.

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При этом в батальоне есть люди, которых комбат сравнивает с асами авиации Второй мировой.

Один из таких пилотов постоянно обходит все шесть FPV-позиций подразделения, на каждой пытается применить дрон по-другому, а также ставит внутренние рекорды по дальности и сложности поражения.

На обычном, не специализированном FPV, этот боец подтвержденно поразил вражескую цель на расстоянии в 40 км, сделав перед этим несколько пробных вылетов, определив, на каких частотах глушат сигнал россияне, подобрав погоду и направление ветра, и просчитав маршрут от конкретной позиции. Для стандартного FPV-дрона, при нынешней насыщенности вражеской обороны средствами РЭБ, 40 км — дистанция экстремальная.

На направлениях главного удара — Покровско-Мирноградская агломерация, Дружковка-Константиновка — вражеский РЭБ насыщен настолько, что частоты, которые работают за 30 км слева или справа, там «ложатся» на 100%. Прошлым летом на полосу, где потом встали азовцы, заехали украинские специализированные подразделения, которые тотально уничтожали вражескую логистику. В ответ россияне стянули на этот участок столько средств радиоэлектронной борьбы, что когда 12-я бригада заняла здесь позиции, работать на тех же частотах было невозможно.

Первая миссия роботов

Поставка дронов, по словам Будя, теперь стала лучше — и количественно, и технически.

Новейшим компонентом в арсенале батальона стали наземные роботизированные комплексы ударного типа. В начале января-февраля 2026 года в подразделении Будя не было ни одного НРК, способного работать в боевых условиях. Через три месяца появились первые расчеты роботов — и первые боевые применения.

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Например, когда бригада только занимала нынешние позиции, ее предшественники отступили, и россияне зашли за противотанковый ров, где закрепились. Там оставался единственный перешеек, по которому оккупанты «просачивались» дальше. Уничтожить его никак не удавалось, пока батальон Будя не упаковал большое количество взрывчатки на НРК-камикадзе — и в несколько этапов взорвал проходы во рву, уничтожив единственную артерию, которой противник мог пользоваться для дальнейших атак.

Это была не единственная операция, которую провели с тех пор НРК, в частности они используются для логистики. Уничтожения живой силы пока не было, хотя, по словам командира, к этому уже «очень-очень приблизились».

Сейчас офицер Будь видит НРК не как вспомогательное средство, а как компонент, который до конца года изменит повседневную тактику использования войск на фронте. В полосе обороны бригады — 12−13 км — есть несколько основных маршрутов выдвижения вражеских пехотных групп. Уже в ближайшие дни, по словам комбата, там выставят три наблюдательных поста именно из НРК-камикадзе — для работы в плохую погоду, когда ни один разведывательный самолетный БіЛА не поднимается в воздух. Если враг пройдет незамеченным — НРК хотя бы зафиксирует его присутствие, и потом можно будет дорабатывать точечно, а не тратить время на поиск российских штурмовиков.

По словам комбата, нужно шесть-восемь таких расчетов, чтобы закрыть основные направления продвижения россиян в полосе обороны бригады.

В ближайшие месяцы, уверен Любой, интенсивность применения НРК возрастет по обе стороны линии соприкосновения. «Кил-зона будет только увеличиваться — это 100%. Применение БпЛА — тоже, — прогнозирует офицер. — Где-то под конец года мы уже станем свидетелями того, когда часть позиций будут получать за счет присутствия роботизированных систем, а не пехоты».