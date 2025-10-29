Российские оккупанты продолжают попытки просачивания в Покровск в Донецкой области малыми группами, пытаясь закрепиться в восточных и северных районах.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState в среду, 29 октября.

Аналитики добавили, что враг действует небольшими подразделениями по 5−10 человек, избегая открытых боев и постепенно накапливая живую силу. Некоторые группы пытались проникнуть даже в район Гришино.

Несмотря на это, в южной части города и на ряде других направлений удерживаются позиции украинских подразделений — егерей и десантников. По данным DeepState, Покровск пока остается преимущественно в «серой зоне».

«Противник старается не вступать в бой, а просто двигаться и накапливаться. Когда наши силы проводят зачистку улиц, оккупанты переходят на соседние. А после завершения — снова возвращаются», — рассказали аналитики.

DeepState пишет, что Силы обороны противодействуют преимущественно с помощью дронов, однако ухудшение погоды может усложнить применение беспилотников, чем враг, вероятно, планирует воспользоваться.

Ранее российский диктатор Владимир Путин солгал, что ВСУ «заблокированы и окружены» в Покровске и Купянске, и заявил о готовности прекратить огонь на этих участках для визита СМИ. Диктатор утверждал, что политическое руководство Украины «должно принять решение» о судьбе своих граждан, которые якобы находятся в окружении.

26 октября начальник российского Генштаба Валерий Герасимов лживо доложил, что российские войска якобы завершили окружение украинских войск, «взяв в кольцо».

29 октября Группировка объединенных сил Украины сообщила, что в районе Купянска Харьковской области продолжаются ожесточенные бои, российские оккупанты пытаются закрепиться в северной части города, однако ни о каком «окружении» украинских войск речь не идет.

До этого, 28 октября, начальник управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что российские войска присутствуют в северной части Купянска и пытаются продвинуться ближе к центру города, применяя тактику малых штурмовых групп.

Также 28 октября представитель группировки войск Восток капитан Григорий Шаповал сообщил, что российские войска прорвали оборону в окрестностях Мирнограда (вблизи Покровска), где идут интенсивные уличные бои. Позже в группировке уточнили, что их представитель оговорился, говоря, что российские войска прорвали оборону на окраинах города, и отметили, что российских войск нет в Мирнограде.

29 октября портал DeepState сообщил, что в Покровске Силы обороны Украины уничтожили российский триколор, который оккупанты установили на въезде в город. По данным аналитиков, триколор обнаружили примерно в 9:40 29 октября, уже в 10:40 он был уничтожен.

DeepState называет ситуацию в городе сложной, Покровск является «большой серой зоной» — к югу от железной дороги стоят украинские позиции, а на севере действуют российские оккупанты.