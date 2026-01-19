Украинский военный на одной из позиций под Покровском, 20 ноября 2025 года (Фото: REUTERS/Stringer)

В Покровске Донецкой области Силы обороны продолжают сдерживать российских оккупантов, которые малыми группами пытаются проникнуть в северную часть города и закрепиться.

Об этом в понедельник, 19 января, сообщил пресс-центр 7 корпуса ДШВ.

«Из-за наших контрдействий врагу не удается достаточно накопить силы в районе промзоны на северо-западе города. Таким образом, враг не способен проводить открытые прямые штурмы Гришино, которое сейчас является одной из приоритетных целей в Покровской агломерации», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что вместо этого россияне действуют малыми пехотными группами, пытаясь приблизиться к Гришино через лесополосы с юга.

В Мирнограде ситуация также остается напряженной. Силы обороны сдерживают противника на севере города. В течение последней недели ВСУ зафиксировали накопление вражеской техники в районе Новогродовки, к югу от Мирнограда.

«В дальнейшем противник планирует задействовать эти силы и средства для продолжения штурмовых действий, в частности „верхнего“ Мирнограда. Сил обороны работают над своевременным выявлением и уничтожением этой техники», — сообщили в пресс-центре.

Ранее в DeepState сообщили, что российские захватчики продвинулись вблизи Северска и Константиновки, а также в Покровске Донецкой области.

19 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские оккупанты подтягивают резервы к Покровску, ищут возможности прорыва украинской обороны.

8 января Сырский говорил, что Силы обороны контролируют северную часть Покровска и останавливают россиян в Мирнограде.

12 января в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск (ДШВ) рассказали, что российские войска активизировали попытки просочиться с помощью штурмовых групп в северную часть Покровска, что выше железной дороги.

16 января в ДШВ сообщили, что вокруг Мирнограда российские войска собрали более десяти подразделений, чтобы блокировать украинскую логистику со всех направлений и окружить украинские подразделения.

Аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете за 17 января сообщали, что Силы обороны Украины продвинулись возле Покровска и продолжают действовать в Мирнограде и в его окрестностях.