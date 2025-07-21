В Покровске продолжается операция по уничтожению диверсионных групп россиян, которые несколько дней назад проникли в город через населенный пункт Зверев, сообщили аналитики DeepState .

Отмечается, что враг воспользовался тем, что у одной из украинских бригад закончилась пехота, а также недостоверной информацией об обстановке на местах.

Для стабилизации ситуации привлекли подразделения 155-й отдельной мотопехотной бригады и 68-го отдельного егерского батальона.

«Сейчас еще продолжается поиск и уничтожение данных групп. Кого-то убили, кого-то еще нет. Цель противника очевидна — закрепиться, дождаться прибытия подкрепления и взять под контроль улицу Защитников Украины», — говорится в сообщении DeepState.

Также в городе фиксируются случаи «дружественного огня» из-за недостатка точной информации о маршрутах и расположении диверсантов, заявили аналитики.

«Все знали о ДРГ почти сразу, но большинство не имело понимания ни маршрутов, ни как и где находятся. Поэтому новости, касающиеся подобных проникновений стоит подавать с холодной головой», — отметили аналитики.

Также в сети появилось видео, на котором украинские военные попали в засаду на перекрестке улиц Шевченко и Защитников Украины.

Ранее оперативно-стратегическая группировка войск Хортица сообщила, что на Покровском направлении россияне хотят прорвать оборону, но Силы обороны дают отпор.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 18 июля сообщил оликвидации российской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась проникнуть в Покровск в Донецкой области.

8 июля пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск Хортица сообщила, что Россия накапливает силы на Покровском направлении для дальнейших атак, а Силы обороны сдерживают натиск врага.