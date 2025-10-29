Вид на жилые дома, пострадавшие от российских военных ударов в городе Покровск, 21 мая 2025 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov/File Photo)

В Покровске Донецкой области до сих пор остаются 1256 человек, несмотря на то что эвакуация из города почти невозможна из-за постоянных российских обстрелов. Об этом в среду, 29 октября, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«1256 человек до сих пор остаются в Покровске. Россияне целенаправленно бьют по гражданским, поэтому эвакуация из города уже почти невозможна», — написал он в Telegram.

По словам главы области, всего на подконтрольной Украине части Донецкой области остаются более 200 тысяч человек, среди них более 13 тысяч детей.

Ситуация в Покровске — главное

24 октября Украинская правда со ссылкой на офицеров двух бригад сообщила, что в Покровске сейчас находится не менее 250 оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в том числе и операторов БпЛА.

Институт изучения войны (ISW) писал, что российские войска продвинулись в центральной и западной частях Покровска и заняли позиции вдоль железной дороги.

26 октября в Генштабе ВСУ подтвердили, что армия РФ накопила в Покровске около 200 оккупантов. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский опроверг российские фейки о якобы окружении тысяч украинских бойцов в районе Купянска и Покровска.

28 октября украинские военные заявили, что российские войска прорвали оборону в окрестностях Мирнограда, где идут интенсивные уличные бои. В ВСУ 29 октября опровергли наличие оккупантов в Мирнограде.

7 корпус ДШВ сообщил, что для окружения Покровской агломерации россияне привлекли около 11 тысяч оккупантов. ISW писал, что россияне сужают «карман» между Покровском и Мирноградом, но вряд ли захватят город до середины ноября.