Украинский военный подтвердил, что в Покровске операторам дронов приходится вступать в бой с оккупантами

3 ноября, 15:53
Женщина на улице в Покровске, 21 мая 2025 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Пилот батальона ударных БпЛА Шершни Довбуша, 68-й ОЕБр, с позывным Соник в интервью Radio NV подтвердил, что операторам дронов в Покровске приходится вступать в бой с российскими оккупантами.

Отвечая в эфире Radio NV на вопрос о том, приходилось ли ему и его подразделению иметь контакт с оккупантами, которые инфильтрировались на Покровском направлении, Соник заявил:

«К сожалению, да. И это все можно только решить тогда, когда у нас будет достаточное количество бойцов. Как вы знаете, думаю, это ни для кого не секрет: у нас не хватает обычных пехотных подразделений. Их просто не хватает. А даже тот же расчет миномета или расчет БпЛА, он полноценно может работать только тогда, когда он полностью сосредоточен на своей работе».

Он объяснил, что когда 50% времени военные тратят на то, чтобы мониторить свою зону ответственности, выставлять маячки, растяжки и следить за передвижением местных жителей, случаи, когда приходится вступать в бой, становятся не единичными, а закономерными.

«Это непосредственно БпЛАшники, это непосредственно пехота, минометные расчеты, артрасчеты», — отметил Соник.

https://www.youtube.com/watch?v=VlQpHn5JBoc

Ситуация в Покровске — последние новости

3 ноября в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины заявили, что в Покровске продолжается операция по зачистке города от российских оккупантов, в Мирнограде ситуация «напряженная, но не угрожающая».

По словам украинских защитников, в Покровске за последние дни Силы обороны Украины «создали возможности для выполнения задачи по пополнению войск в нашей полосе ответственности дополнительным личным составом и техникой».

2 ноября в DeepState сообщили, что российские войска продвинулись возле Покровска.

1 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что продолжается комплексная операция по вытеснению российских сил из Покровска и подчеркнул, что окружения или блокирования городов нет, а украинские силы «делают все для обеспечения логистики». Сырский добавил, что к операции привлечены подразделения ВСУ, операторы беспилотных систем, штурмовые группы, а также сводные силы ССО, ВСП, СБУ и ГУР Минобороны.

До этого корреспондентка ТСН Юлия Кириенко рассказала, что глава ГУР Кирилл Буданов вместе с командирами бригад лично руководят операцией, находясь в окрестностях Покровска, но не в самом городе.

Журналистка добавила, что к обороне Покровска привлечено немало подразделений, в городе остается украинская пехота.

31 октября о специальной операции ГУР Украины в Покровске сообщили источники Суспільного. По данным издания, штурмовики военной разведки вошли в районы Покровска, которые российские генералы объявили «захваченными». Также о высадке с вертолета написал журналист The Economist Оливер Кэррол.

Институт изучения войны 31 октября сообщал, что Силы обороны ведут контрнаступление в Покровске и на северных окраинах города и имеют продвижение.

