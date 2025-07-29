По информации украинских бойцов, за последние три месяца российский выступ на трассе Покровск-Константиновка стал «кишкой» более чем на 10 километров длиной (Фото: www.facebook.com/GeneralStaff.ua)

Войска РФ на трассе Покровск-Константиновка стремительно «вытягиваются» на север к Доброполью и ставят под угрозу окружения украинских бойцов под Покровском и Мирноградом. В Силах обороны хотят обратить на опасность внимание высшего командования.

Об этом 29 июля сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники среди украинских военнослужащих, дислоцированных на Покровском направлении.

По их информации, за последние три месяца российский выступ на трассе Покровск-Константиновка стал «кишку» более чем на 10 километров в длину. И он теперь формирует восточную «клешню» для охвата сразу двух важных городов — Покровска и Мирнограда.

Далее — на шахте возле города Родинское уже несколько дней идут бои между Силами обороны и оккупантами, причем одна из групп россиян также проникла в городскую застройку. При этом оккупанты «забегают» в восточную часть Красного Лимана и атакуют шахту между Новоэкономическим и Мирноградом, сообщили источники.

«Параллельно россияне пытаются дотянуться до Нового Шахового, которое находится в 7 километрах от Доброполья. Таким образом оккупанты стремятся перерезать главную дорогу снабжения украинских сил на Покровском направлении, которая идет из Доброполья через Белицкое и Родинское в Покровск. По данным аналитического проекта DeepState, до нее россиянам остается около 7 километров. Впрочем, по данным военных, которые общались с УП, 29 июля их зафиксировали в 1,25 км от дороги», — пишет издание.

Как сообщают журналисты, на данный момент известно как минимум о трех бригадах Сил обороны, которые могут оказаться в рискованном положении. Сейчас они удерживают поля и посадки на южных подступах к Покровску, а также на южных и восточных выступах к Мирнограду и непосредственно город.

«Первая группа противника уже в Родинском, так же они уже действуют на подступах к Белицкому. Если они захватят эти населенные пункты, логистика „закончится“ на Мирнограде и сформируется окружение. Мы рискуем потерять людей, которые сдерживали противника почти год на этом направлении. Мы боимся, что все может закончиться, как в Авдеевке и как в Угледаре. Когда держали до последнего, и в результате потеряли и города, и людей. А это плохой сценарий. Возможно, общественный резонанс поможет хоть частично», — заявил изданию командир одной из украинских рот, ведущих бои на Покровсков направлении.

По словам офицера, речь не идет о выходе украинских подразделений из полос обороны.

«Но о сокращении линии по границам городов, выходе из посадок, чтобы уплотнить оборону и иметь больше сил для сдерживания. Соответственно и меньше плечо логистики. И возможность маневра в случае обрезания трассы», — подытожил он.

В отчете Института изучения войны (ISW) 13 июля говорилось, что украинские войска достигли тактического продвижения в районе Покровска, тогда как армия РФ не смогла достичь успеха на большинстве направлений, несмотря на активные наступательные действия.

В свою очередь главком ВСУ Александр Сырский 18 июля сообщил о ликвидации вражеской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась проникнуть в Покровск.

20 июля в ОСГВ Хортица заявили, что на Покровском направлении российские оккупанты хотят прорвать оборону, но Силы обороны Украины дают отпор.

Аналитический проект DeepState 21 июля уточнил, что в Покровске продолжается операция по уничтожению диверсионных групп россиян, которые проникли в город через населенный пункт Зверово.

25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия России не имеет серьезных прорывов на фронте. По его словам, главком ВСУ Александр Сырский докладывал, что диверсионно-разведывательные группы пять-семь раз заходили в Покровск Донецкой области.

26 июля спикер ОСГВ Хортица Виктор Трегубов заявил, что основные усилия оккупантов сейчас сосредоточены возле Покровска и Константиновки — и при этом оккупанты изменили тактику своих штурмов.

«Они (штурмы — ред.) уже происходят, просто происходят немного в другом формате. Если раньше, например, условно говоря, шли большие группы „мяса“, то сейчас это постоянный малый поток „мяса“, который просто не прекращается», — пояснил Трегубов.