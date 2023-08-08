Удар РФ по центру Покровска: количество раненых возросло до 81, среди них — двое детей
Дом в Покровске после удара РФ (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
По состоянию на вторник, 8 августа, количество раненых в результате удара РФ по Покровску возросло до 81.
Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram.
По его словам, в результате атаки погибли семь человек, в частности:
- пятеро гражданских,
- спасатель,
- военный.
81 человек ранен, среди них: 39 гражданских, среди которых:
- двое детей — 2006 и 2012 года рождения;
- 31 полицейский,
- семь работников ГСЧС,
- четверо военных.
По состоянию на 11:00 зафиксированы повреждения таких зданий:
- 12 многоэтажек;
- гостиницы,
- прокуратуры,
- пенсионного фонда,
- аптеки,
- двух магазинов,
- двух кафе,
- двух гражданских автомобилей.
Российские оккупанты в понедельник, 7 августа, нанесли два ракетных удара по Покровску Донецкой области и частично разрушили жилой многоэтажный дом.
Оккупанты ударили по городу, вероятно, ракетами Искандер.
В жилом доме разрушено несколько квартир и перекрытия между верхними этажами, в одной из квартир начался пожар.
Через полчаса оккупанты ударили по другому гражданскому объекту рядом с жилым домом, который первым подвергся удару.