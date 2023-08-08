Удар РФ по центру Покровска: количество раненых возросло до 81, среди них — двое детей

8 августа, 12:03
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Дом в Покровске после удара РФ (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Дом в Покровске после удара РФ (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

По состоянию на вторник, 8 августа, количество раненых в результате удара РФ по Покровску возросло до 81.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, в результате атаки погибли семь человек, в частности:

  • пятеро гражданских,
  • спасатель,
  • военный.

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81 человек ранен, среди них: 39 гражданских, среди которых:

  • двое детей — 2006 и 2012 года рождения;
  • 31 полицейский,
  • семь работников ГСЧС,
  • четверо военных.

По состоянию на 11:00 зафиксированы повреждения таких зданий:

  • 12 многоэтажек;
  • гостиницы,
  • прокуратуры,
  • пенсионного фонда,
  • аптеки,
  • двух магазинов,
  • двух кафе,
  • двух гражданских автомобилей.

Российские оккупанты в понедельник, 7 августа, нанесли два ракетных удара по Покровску Донецкой области и частично разрушили жилой многоэтажный дом.

Оккупанты ударили по городу, вероятно, ракетами Искандер.

В жилом доме разрушено несколько квартир и перекрытия между верхними этажами, в одной из квартир начался пожар.

Через полчаса оккупанты ударили по другому гражданскому объекту рядом с жилым домом, который первым подвергся удару.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Донецкая область Покровск Война России против Украины

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