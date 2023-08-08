«Нацистская практика». Череватый отреагировал на двойные удары РФ по Кругляковке и Покровску 8 августа, 13:45 Покровск после удара РФ (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый, комментируя двойные удары РФ по Кругляковке и Покровску, заявил, что «это нацистская практика» россиян.

По его словам, враг нанес управляемыми авиабомбами удар с самолета Су-35 по Кругляковке, а когда прибыли ГСЧС и полиция — оккупанты ударили кассетными снарядами.

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«Они сознательно знали, что люди будут приходить на помощь. И сознательно нанесли удар. И это уже не впервые. Так же и с Покровском. Это их нацистская устоявшаяся практика. Не считаться ни с гражданской инфраструктурой, ни с людьми, ни с тем, что там пожилые люди, дети, больные или кто-либо. Для них это не является преградой», — сказал Череватый в эфире телемарафона во вторник, 8 августа.

Череватый добавил, что приближается годовщина удачной харьковской операции ВСУ, которая очень унизила россиян и каскадно обвалила всю их оборону.

«Они хотят реванша больше всего, но ошиблись в главном расчете. Что это приведет к обратным событиям», — сказал спикер.

Российские оккупанты в понедельник, 7 августа, сбросили четыре управляемых авиабомба на село Кругляковка в Купянском районе. Сообщается о по меньшей мере двух погибших и пятерых пострадавших.

7 августа оккупанты также нанесли два ракетных удара по Покровску Донецкой области и частично разрушили жилой многоэтажный дом. Погибли семь человек, более 80 пострадали, в том числе, двое детей.

Оккупанты ударили по городу, вероятно, ракетами Искандер.

В жилом доме разрушено несколько квартир и перекрытия между верхними этажами, в одной из квартир начался пожар.

Через полчаса оккупанты ударили по другому гражданскому объекту рядом с жилым домом, который первым подвергся удару.