«У россиян на месте были глаза». Во время террористической атаки на Покровск был как минимум один корректировщик огня — экс-сотрудник СБУ 8 августа, 10:34 NV Премиум Последствия ракетного удара России по жилому дому в Покровске (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Военный эксперт Украинского института будущего, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Radio NV назвал террористическим актом удар Искандерами по Покровску Донецкой области.

«Это терроризм. Это не просто аллегория, а террористический акт», — заявил Ступак.

Он описал, как поступают террористы на Ближнем Востоке:

«Когда на Ближнем Востоке происходит взрыв на рынке, автомобиль взрывается, например, то правоохранители всегда осторожно начинают доходить до места взрыва. Поскольку есть большая вероятность, что автомобиль, который находится в 15−20 метрах, начинен взрывчаткой, а террористы на расстоянии ждут, пока люди начнут собираться, выносить раненых, вытаскивать из-под завалов погибших; кто-то из зевак собирается, начинает в носу ковыряться, смотреть; полицейские приезжают. И вот тогда, когда они видят, что собралось еще больше людей, чем во время предыдущего взрыва, они активируют второй, а то и третий взрывной механизм».

Видео дня

Именно такую тактику и использовали россияне, отмечает он.

«А я вам еще больше скажу: среди тех людей, которые стояли на месте трагедии после первого взрыва в Покровске, был как минимум один корректировщик огня от россиян, который тоже смотрел, что происходит. И потом, возможно, передал информацию своим кураторам, что „теперь уже собралось много людей, можно еще [раз ударить]“. И вот тогда прилетело. То есть, у россиян на месте были глаза», — добавил Ступак.

Российские оккупанты 7 августа нанесли два ракетных удара по Покровску Донецкой области и частично разрушили жилой многоэтажный дом.

По состоянию на утро 8 августа, количество раненых в результате ракетного удара возросло до 67 человек, среди них — двое детей. Погибло семь человек.

