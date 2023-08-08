Повторный удар попал на видео. Полиция и спасатели показали спасательную операцию после ракетной атаки РФ по Покровску

8 августа, 15:38
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РФ выпустила по Покровску Искандеры, разрушены жилые дома, погибли семь человек (Фото:НПУ)

РФ выпустила по Покровску Искандеры, разрушены жилые дома, погибли семь человек (Фото:НПУ)

Нацполиция и спасатели показали фото и видео спасательной операции в Покровске после ракетных ударов РФ по городу 7 августа.

Правоохранители и все экстренные службы прибыли на место атаки сразу после первого попадания ракеты в многоэтажку.

Момент повторного ракетного удара российских оккупантов во время эвакуации пострадавших жителей Покровска из-под завалов зафиксировала бодикамера одного из полицейских. Когда прозвучал новый взрыв, он находился внутри здания.

Видео дня

НПУ
Фото: НПУ
НПУ
Фото: НПУ
НПУ
Фото: НПУ
НПУ
Фото: НПУ

Также на кадрах видно эвакуацию раненых и разбор завалов с помощью специальной техники.

7 августа оккупанты также нанесли два ракетных удара по Покровску Донецкой области и частично разрушили жилой многоэтажный дом, а также здание отеля. Погибли семь человек, более 80 пострадали, в том числе, двое детей.

Среди пострадавших — 37 полицейских и семь спасателей. Еще один спасатель погиб.

Оккупанты ударили по городу, вероятно, ракетами Искандер.

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В жилом доме разрушено несколько квартир и перекрытия между верхними этажами, в одной из квартир начался пожар.

Через полчаса оккупанты ударили по другому гражданскому объекту рядом с жилым домом, который первым подвергся удару.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Ракетные удары Покровск Война России против Украины

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