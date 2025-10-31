Наступательные операции на Покровском направлении , где Россия сосредоточила около 11 тыс. военных под Покровском, сейчас является основным приоритетом оккупационной армии РФ. Однако темпы продвижения россиян в этом районе остаются медленными.

Такую оценку озвучивают аналитики Института изучения войны в новом обзоре по итогам 30 октября.

Специалисты ISW в своих отчетах уже в течение определенного времени описывают попытки российских войск окружить украинские силы под Покровском как «карман», в котором оказались подразделения Сил обороны Украины. В новом обзоре они со ссылкой на украинские военные публичные источники констатируют «сложную ситуацию в Покровском кармане». Аналитики Института отметили, что солдаты и командиры украинских подразделений, действующих на Покровском направлении, продолжали указывать на то, что инфильтрационные миссии россиян и их попытки накапливать силы затрудняют наступательные и оборонительные операции украинцев, а также контроль над передвижением россиян в пределах «кармана» под Покровском.

Инфографика: ISW

7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ уточнил, что оккупанты пользуются плохой погодой, чтобы возобновить тактику инфильтрации на Покровском направлении и завысить предположения о масштабах российских продвижений. В то же время командир одной из украинских бригад указал, что сильные осенние дожди мешают российским войскам наладить логистику в Покровске. Оба украинских источника подтвердили, что российским дронам удается постоянно держать под угрозой украинские логистические пути в Покровск и в пределах города, а также пути в Мирноград.

Кроме того, украинские военные источники сообщают, что российские силы, включая операторов дронов, продолжают одеваться как гражданские лица, чтобы проникать в город необнаруженными — что является вероломством, согласно международному праву, добавляют в ISW.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который посетил позиции украинских сил на Покровском направлении, 30 октября сообщил, что заявления России об окружении украинских войск в Покровске или Мирнограде являются ложными.

Со своей стороны, специалисты ISW констатируют, что Россия отдает приоритет наступательным операциям именно на Покровском направлении и, вероятно, сосредоточила до 11 000 личного состава под Покровском. «Однако темпы продвижения россиян в этом районе остаются медленными, даже несмотря на то, что украинские войска сталкиваются с растущими трудностями в обороне этого района», — добавляют специалисты ISW.

Хотя уже много недель российские инфильтрации и удары дронов являются вызовом для защитников, Силы обороны Украины продолжают замедлять темпы продвижения россиян на Покровском направлении, особенно на восточном фланге возле Мирнограда. В то же время темпы продвижения россиян на Покровском направлении могут измениться, если изменится какой-то из факторов, который влияет на наступательные возможности России или оборонительные возможности Украины, предупреждают в ISW.

Институт изучения войны подчеркивает, что изменение характера войны — в частности повсеместное использование дронов и все более «проницаемый» характер линии фронта на Покровском направлении — затрудняет оценку того, что именно российские или украинские войска контролируют в Покровске и вокруг города. Поэтому ISW пока не готов озвучивать какие-либо оценки или прогнозы относительно того, как быстро россияне смогут закрыть «карман», который украинские силы удерживают в районе Покровска.

ISW также прокомментировал «одностороннее микропрекращение огня», которое Министерство обороны России якобы объявило в районе Купянска и Покровска, хотя не предоставило никаких разъяснений относительно сроков этого шага. В Минобороны РФ утверждают, что в соответствии с приказом Путина готовы временно прекратить огонь «на 5−6 часов», чтобы «позволить журналистам» войти в эти районы. Российская сторона при этом заявляет, что оккупанты якобы окружили украинские силы в Купянске, Покровске и Мирнограде [что уже несколько раз опровергли Силы обороны Украины]. ISW подчеркнул, что воздерживается от оценок о том, действительно ли российские войска окружили Купянск, Покровск или Мирноград по состоянию на сейчас. В то же время они настаивают, что Путин вероятно предложил такое «микропрекращение огня», чтобы продемонстрировать, что Россия якобы не является препятствием для мирного процесса. Один из прокремлевских «военкоров» фактически признал, что это "микроперемирие" скорее всего является частью согласованных информационных операций Кремля, отметив, что прекращение огня — это «необычный шаг в [российской] информационной войне».