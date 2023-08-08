Удар РФ по Покровску: количество раненых возросло до 67, среди них — двое детей 8 августа, 07:46 Последствия удара РФ по Покровску (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

По состоянию на утро вторника, 8 августа, количество раненых в результате ракетного удара РФ по Покровску возросло до 67 человек, среди них — двое детей.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Telegram.

В ведомстве рассказали, что погибли семь человек. 67 ранены, из них — 29 сотрудников полиции, семь спасателей и двое детей.

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«Восстанавливаем разбор завалов. Ночью были вынуждены приостановить работы из-за высокой угрозы повторных обстрелов», — говорится в сообщении.

Российские оккупанты в понедельник, 7 августа, нанесли два ракетных удара по Покровску Донецкой области и частично разрушили жилой многоэтажный дом, известно о минимум семи погибших.

Оккупанты ударили по городу, вероятно, ракетами Искандер. В жилом доме разрушены несколько квартир и перекрытие между верхними этажами, в одной из квартир начался пожар. Через пол часа оккупанты ударили по другому гражданскому объекту рядом с этим жилым домом.