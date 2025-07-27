Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ведут огонь из РСЗО Град по российским войскам вблизи Покровска. Июнь 2025 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что армия страны-агрессора России не имеет серьезных прорывов на фронте. «Они не продвигаются», — утверждает глава государства.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский докладывал, что диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) пять-семь раз заходили в Покровск Донецкой области.

«Пробуют снять какое-то видео: поставить флаг, сняли… и все уничтожаются нашими защитниками», — отметил президент.

Военный обозреватель Денис Попович в интервью Radio NV проанализировал слова президента и реальную ситуацию в Донецкой области.

— С Покровска, думаю, и стоит начать, потому что очень тревожные были новости о заходе ДРГ в Покровск.

— Насчет того, что прорывов [в РФ] нет, с этим поспорить трудно. Их нет.

Но насчет отсутствия продвижения, к большому сожалению, с этим нельзя согласиться.

Потому что чтобы совсем не было этого продвижения, такого нет, к большому сожалению.