«Очень плохой сигнал». Придется ли ВСУ отходить из Покровска, по каким причинам и что это будет означать — прогноз Дикого
Разрушенные здания Покровска в мае 2025 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)
Если в ближайшее время темпы продвижения штурмовых подразделений противника кардинально не изменятся, то есть не уменьшатся (а предпосылок для этого пока нет), то дальнейшая судьба Покровска будет решена, прогнозирует Константин Машовец, обозреватель из группы Информационное сопротивление
Настолько ли все плохо в ВСУ и с чем именно — хуже всего, в эфире Radio NV рассказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, директор Национального антарктического научного центра.
Евгений Дикий
Сомневаюсь, если честно, что из города будем отходить, хотя все может быть.
Но для того, чтобы делать здесь какие-то действительно серьезные прогнозы, а не диванные, для этого надо быть там, причем быть именно в оперативном штабе, то есть имея доступ именно к Дельте, к свежим сообщениям от подразделений.
Ясно, что у нас с вами такого доступа нет, у Машовца тоже, и это на самом деле правильно. Но учитывая роль и значение Покровска, и учитывая то, что действия россиян абсолютно не являются сюрпризом…