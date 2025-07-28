Если в ближайшее время темпы продвижения штурмовых подразделений противника кардинально не изменятся, то есть не уменьшатся (а предпосылок для этого пока нет), то дальнейшая судьба Покровска будет решена , прогнозирует Константин Машовец, обозреватель из группы Информационное сопротивление

Настолько ли все плохо в ВСУ и с чем именно — хуже всего, в эфире Radio NV рассказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, директор Национального антарктического научного центра.

Реклама

Евгений Дикий ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар

Сомневаюсь, если честно, что из города будем отходить, хотя все может быть.

Но для того, чтобы делать здесь какие-то действительно серьезные прогнозы, а не диванные, для этого надо быть там, причем быть именно в оперативном штабе, то есть имея доступ именно к Дельте, к свежим сообщениям от подразделений.

Ясно, что у нас с вами такого доступа нет, у Машовца тоже, и это на самом деле правильно. Но учитывая роль и значение Покровска, и учитывая то, что действия россиян абсолютно не являются сюрпризом…