«Без взятия Покровска это невозможно». Какой замысел россиян в Донецкой области и имеют ли они успехи — Крамаров
Украинские военные вблизи Покровска ведут огонь из РСЗО Град (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)
Военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров рассказал в эфире Radio NV о сложной ситуации вблизи Покровска Донецкой области.
Андрей Крамаров
Основной стратегической задачей для россиян остается донецкое направление. Поэтому для них сегодня Покровск является одним из ключевых элементов.