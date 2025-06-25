«Без взятия Покровска это невозможно». Какой замысел россиян в Донецкой области и имеют ли они успехи — Крамаров

25 июня, 12:07
Украинские военные вблизи Покровска ведут огонь из РСЗО Град (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров рассказал в эфире Radio NV о сложной ситуации вблизи Покровска Донецкой области.

Андрей Крамаров

военный эксперт, офицер резерва ВСУ

Основной стратегической задачей для россиян остается донецкое направление. Поэтому для них сегодня Покровск является одним из ключевых элементов.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Покровск Донецкая область Война России против Украины Радио NV FPV-дроны Дроны дроны на оптоволокне

