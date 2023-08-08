Российский удар по пятиэтажке в Покровске: спасательные работы закончены 8 августа, 17:03 Последствия российского ракетного удара по жилым домам в Покровске, Донецкая область, 8 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В Покровске Донецкой области во вторник, 8 августа, закончили аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара российских оккупантов по жилому пятиэтажному дому.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram, предварительно известно о семи погибших (среди них сотрудник ГСЧС), еще 82 человека пострадали. Служба спасла восемь человек, с места российского удара вывезли 122 тонны строительного мусора.



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7 августа оккупанты нанесли два ракетных удара по центру Покровска Донецкой области и частично разрушили жилой многоэтажный дом, а также здание гостиницы. Погибли семь человек, более 80 пострадали, в том числе двое детей, 31 полицейский, семь сотрудников ГСЧС и четверо военных.

Оккупанты ударили по городу, предположительно, ракетами Искандер. В жилом доме в результате атаки разрушено несколько квартир и перекрытия между верхними этажами, в одной из квартир начался пожар.

Через полчаса после первого удара оккупанты нанесли второй удар по гражданскому объекту рядом с жилым домом.