Российский удар по многоэтажке в Покровске: количество погибших возросло до девяти — Зеленский 8 августа, 23:32 Последствия российских ракетных ударов по Покровску, 8 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Smilianets)

Девять человек погибли в результате российских ракетных ударов по центру Покровска Донецкой области 7 августа. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 8 августа.

Глава государства заявил, что оккупанты сознательно нанесли второй ракетный удар после начала спасательной операции, чтобы нанести как можно больше ущерба. Он подчеркнул, что Россия понесет за это максимальную ответственность. Зеленский также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Видео дня

«Девять человек погибли… 82 человека ранены. Всем оказывают необходимую помощь. Среди раненых — двое детей, оба мальчики, один из них — в тяжелом состоянии. Его зовут Никита, всего лишь 11 лет ребенку, ученик 6-го класса школы. Желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от этой очередной российской подлости», — сказал президент.

В ГСЧС после завершения аварийно-спасательных работ 8 августа сообщили, что в результате российской ракетной атаки на Покровск погибли семь человек, в том числе сотрудник ГСЧС, еще 82 человека пострадали.

7 августа оккупанты нанесли два ракетных удара по центру Покровска Донецкой области и частично разрушили жилой многоэтажный дом, а также здание гостиницы. Среди пострадавших — 31 полицейский, семь сотрудников ГСЧС и четверо военных.



Оккупанты ударили по городу, предположительно, ракетами Искандер. В жилом доме в результате атаки разрушено несколько квартир и перекрытия между верхними этажами, в одной из квартир начался пожар.

