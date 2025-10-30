На 5−6 часов. Минобороны РФ утверждает, что готово организовать «прекращение огня» для журналистов в Покровске, Мирнограде и Купянске

Минобороны страны-агрессора России заявило, что «получило» приказ от главы Кремля Владимира Путина обеспечить проезд иностранных и украинских журналистов в Купянск в Харьковской области, а также в Мирноград и Покровск в Донецкой области.

Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, которое опубликовали в четверг, 30 октября.

Российская сторона утверждает, что в этих районах ВСУ взяли в окружение, хотя украинские власти и Генштаб опровергли эту информацию несколько часов назад.

Отмечается, что украинские журналисты также смогут посетить эти районы, при «условии гарантии безопасности для всех сторон». Для этого российское командование якобы готово прекратить боевые действия на 5−6 часов.

«Минобороны готово обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп иностранных СМИ, в том числе украинских, при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и для российских военнослужащих», — заявило российское ведомство.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что демонстративное предложение Путина о многочасовом «микропрекращении огня» в районе Покровска и Купянска, вероятно, призвано создать впечатление, что Россия не является препятствием мирному процессу.

Специалисты ISW также напоминают, что само заявление Путина было срежиссированным для того, чтобы привлечь дополнительное внимание к гиперболизированным заявлениям России о ее «успехах» на Покровском направлении. Путин, вероятно, оценивает, что Украина не согласится на это странное и лицемерное предложение. По замыслу Москвы, это должно подкрепить давний кремлевский нарратив о том, что якобы именно Украина является преградой на пути к миру.

Ситуация на Покровском направлении: главное

24 октября Украинская правда со ссылкой на офицеров двух бригад сообщила, что в Покровске сейчас находится не менее 250 оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в том числе и операторов БпЛА. В статье отмечалось, что ситуация является критической.

Институт изучения войны (ISW) писал, что российские войска продвинулись в центральной и западной частях Покровска и заняли позиции вдоль железной дороги, хотя точный контур линии фронта в городе и в окрестностях остается неясным.

26 октября в Генштабе ВСУ заявили, что ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации остается сложной. Российские оккупационные войска преобладают в количестве и наращивают наступательные усилия. Генштаб подтвердил, что армия РФ накопила в Покровске около 200 оккупантов.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский опроверг российские фейки о якобы окружении тысяч украинских бойцов в районе Купянска и Покровска, в то же время он подтвердил тяжелые бои в городе.

27 октября представители 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ заявили, что в Покровске продолжаются городские бои, но войска страны-агрессора России полноценно не контролируют ни один из районов города.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас российские оккупанты собрали больше всего своих ударных сил именно в Покровске, а также в соседних районах.

Российский диктатор Владимир Путин приказал своим войскам оккупировать Покровск в течение ближайших недель, до середины ноября, предположил в своем Telegram-канале Говорят Снайпер украинский военный Станислав Бунятов (Осман).

Портал DeepState писал, что ситуация в Покровске «на грани критической и продолжает ухудшаться». По данным аналитиков, в город проникли сотни российских оккупантов, которые смогли сломать логистику в направлении Мирнограда. Покровск, по данным DeepState, является «большой серой зоной» — к югу от железной дороги стоят украинские позиции, а на севере действуют российские оккупанты.

29 октября российский диктатор Владимир Путин соврал, что ВСУ «заблокированы и окружены» в Покровске и Купянске, и заявил о готовности прекратить огонь на этих участках для визита СМИ.

30 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг российские заявления о «блокировании» украинских военных в Покровске и Купянске, подчеркнув, что ситуация под контролем Сил обороны.