Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск Украины, опубликовав соответствующее видео.

Отмечается, что российские военные предприняли попытку массированного штурма с использованием бронированной техники.

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«Подольские десантники „горячо встретили“ незваных гостей. Благодаря слаженной работе наших инженеров, артиллеристов, подразделений беспилотных систем вместе вражеский штурм был отбит. Всего в ходе боя было уничтожено: два вражеских танка, две ББМ и три „Буханки“. Кроме того, было уничтожено 59 оккупантов, еще шесть — были ранены», — заявили в командовании ДШВ.

Ситуация в Покровске — последние новости

5 января в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск сообщили, что российские захватчики наращивают давление в Покровской агломерации, из-за невозможности давить лобовыми атаками враг пытается действовать обходными путями.

По словам защитников, российские оккупанты, в частности, пытаются обойти агломерацию через Гришино и Родинское.

Также украинские защитники фиксировали попытки россиян действовать малыми группами по шесть-восемь человек с выходом в северном направлении от Покровска.

3 января аналитический портал DeepState сообщил, что вражеская армия продвинулась в Мирнограде, Покровске и Светлом Донецкой области.

2 января в 7-м корпусе ДШВ заявили, что для аккумуляции дополнительных сил и средств враг попытался воспользоваться логистическим путем между Шевченковым и Покровском, применив более 30 единиц мотициклов, багги и автотранспорта.

Часть техники украинские защитники сожгли еще во время марша российских оккупантов. В частности, благодаря работе системы M142 HIMARS.

Другую часть бойцы Сил обороны обнаружили и уничтожили непосредственно в юго-восточных границах города, когда враг искал укрытие.

29 декабря офицер 4-й бригады Национальной гвардии Рубеж Владимир Черняк сообщил, что войска страны-агрессора России возобновили механизированные штурмы с использованием танков на Покровском направлении.