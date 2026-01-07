Украинские десантники сорвали массированный штурм оккупантов на Покровском направлении — видео

7 января, 21:27
Google Читайте NV в Google
Уничтожение бронированной техники российских оккупантов на Покровском направлении (Фото: Кадр видео Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України via Facebook)

Уничтожение бронированной техники российских оккупантов на Покровском направлении (Фото: Кадр видео Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України via Facebook)

46 отдельная аэромобильная Подольская бригада ДШВ ВСУ сорвала массированный штурм российских оккупантов на Покровском направлении.

Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск Украины, опубликовав соответствующее видео.

https://www.facebook.com/reel/852072541138282

Отмечается, что российские военные предприняли попытку массированного штурма с использованием бронированной техники.

Реклама

«Подольские десантники „горячо встретили“ незваных гостей. Благодаря слаженной работе наших инженеров, артиллеристов, подразделений беспилотных систем вместе вражеский штурм был отбит. Всего в ходе боя было уничтожено: два вражеских танка, две ББМ и три „Буханки“. Кроме того, было уничтожено 59 оккупантов, еще шесть — были ранены», — заявили в командовании ДШВ.

Читайте также:
Уже пытается перенять опыт Покровска. РФ продемонстрировала новую схему захвата городов, это сулит Украине серьезные проблемы — WP

Ситуация в Покровске — последние новости

5 января в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск сообщили, что российские захватчики наращивают давление в Покровской агломерации, из-за невозможности давить лобовыми атаками враг пытается действовать обходными путями.

По словам защитников, российские оккупанты, в частности, пытаются обойти агломерацию через Гришино и Родинское.

Читайте также:
«Становится похожим на Покровск». В DeepState рассказали о ситуации в Мирнограде в Донецкой области

Также украинские защитники фиксировали попытки россиян действовать малыми группами по шесть-восемь человек с выходом в северном направлении от Покровска.

3 января аналитический портал DeepState сообщил, что вражеская армия продвинулась в Мирнограде, Покровске и Светлом Донецкой области.

2 января в 7-м корпусе ДШВ заявили, что для аккумуляции дополнительных сил и средств враг попытался воспользоваться логистическим путем между Шевченковым и Покровском, применив более 30 единиц мотициклов, багги и автотранспорта.

Часть техники украинские защитники сожгли еще во время марша российских оккупантов. В частности, благодаря работе системы M142 HIMARS.

Читайте также:
Среди убитых — целая семья. Лубинец заявил, что россияне, вероятно, расстреляли семерых гражданских в Покровске

Другую часть бойцы Сил обороны обнаружили и уничтожили непосредственно в юго-восточных границах города, когда враг искал укрытие.

29 декабря офицер 4-й бригады Национальной гвардии Рубеж Владимир Черняк сообщил, что войска страны-агрессора России возобновили механизированные штурмы с использованием танков на Покровском направлении.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Покровск Донецкая область Война России против Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины (ДШВ ВСУ)

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies