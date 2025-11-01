7-й корпус ДШВ заявил, что украинским военным удалось улучшить тактическое положение в Покровске

Покровск Донецкой области в мае 2025 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov/File Photo)

Украинским силам удалось улучшить тактическое положение в Покровске, где продолжаются ожесточенные бои. Об этом сообщил 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ в субботу, 1 ноября.

Там отметили, что ситуация в городе остается сложной и динамичной, однако украинские подразделения провели успешные операции.

«В результате успешных контрдействий украинские военные сумели улучшить тактическое положение в нескольких кварталах города», — говорится в сообщении.

Также военные сообщили об увеличении количества штурмовых групп в Покровске, которые действуют «диверсифицированными способами» для более эффективного передвижения личного состава.

Одновременно подразделения Сил обороны работают над блокированием и перерезанием вражеской логистики.

«Держим противника под огневым контролем, а количество ликвидированных россиян в Покровске постепенно растет. За последнюю неделю в городе уничтожено 85 оккупантов», — сообщили в 7-м корпусе ДШВ.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что на Покровском направлении продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению российских войск.

31 октября о специальной операции ГУР Украины в Покровске сообщили источники Суспільного. По данным издания, штурмовики военной разведки вошли в районы Покровска, которые российские генералы объявили «захваченными». Также о высадке с вертолета написал журналист The Economist Оливер Кэррол.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что на Покровском направлении ситуация остается сложной, но окружения подразделений Сил обороны Украины там нет. Главком ВСУ Александр Сырский также опроверг утверждение диктатора РФ Владимира Путина о «блокировании» Сил обороны в Донецкой области.

Корреспондент ТСН Юлия Кириенко рассказала, что глава ГУР Кирилл Буданов вместе с командирами бригад лично руководят операцией, находясь в окрестностях Покровска, но не в самом городе.

Журналистка добавила, что к обороне Покровска привлечено немало подразделений, в городе остается украинская пехота.