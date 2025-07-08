Такое предположение высказывают в своем отчете аналитики Института изучения войны.

Видеозаписи с подтвержденной геолокацией, опубликованные 6 и 7 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на участке фронта, расположенном к северо-востоку от села Новоэкономичное (восточнее Покровска) и вошли в южную часть самого села Новоэкономичное после механизированного штурма размером до взвода. Российские «военкоры» утверждали, что российские войска также продвинулись на северо-запад от Коптевого, на запад от Мирного (оба расположены к северо-востоку от Покровска) и на юго-запад от Миролюбовки (расположена к востоку от Покровска).

Реклама

Поэтому аналитики ISW предполагают, что российские войска, вероятно, переориентируют фокус своих атак на район северо-восточнее Покровска в направлении Доброполья (к северо-западу от Покровска) после возобновления наступлений в этом районе в мае 2025 года.

Недавно ISW оценивал, что эти продвижения направлены как на захват Покровска, так и на создание выступа, который бы мог позволить российским войскам в долгосрочной перспективе попытаться охватить Константиновку и более широкий пояс городов-«крепостей» Украины на Донбассе — ряд населенных пунктов, формирующих основу оборонительных позиций Украины [ранее ISW причислял к ним Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск].

Российские войска не достигли значительных успехов в районе к западу от Торецка в направлении Константиновки с начала июня 2025 года, напоминают в ISW. Поэтому российское командование, вероятно, временно может изменить приоритетность этого направления в пользу попыток продвинуться в направлении Покровска.

Один из российских «военкоров» отметил, что войска РФ ранее безуспешно пытались продвинуться на территорию Новоэкономичного с восточного направления вблизи Малиновки, но в итоге им удалось сделать это с юга. Попытки российских войск войти в Новоэкономичное возле Покровска продолжались в течение последних двух месяцев из-за украинских оборонительных операций и контратак в этом районе, напоминают специалисты ISW.

Теперь российские войска, вероятно, попытаются использовать эти завоевания для продвижения к селу Родинское (расположенное к северу от Покровска и к северо-востоку от Новоэкономичного), чтобы вынудить Силы обороны Украины отступить из Покровска и Мирнограда (город, расположенный к востоку от Покровска) под угрозой окружения, прежде чем снова переориентироваться на наступление на Константиновском направлении.