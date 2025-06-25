«РФ теряет темпы наступления». Грабский — о «самых адских» участках, безумном давлении оккупантов и том, что «уже является выдающимся успехом» ВСУ

25 июня, 07:11
ВСУ стреляют из РСЗО Град в сторону российских войск вблизи прифронтового города Покровск. Донецкая область, 8 июня 2025 года. (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

ВСУ стреляют из РСЗО Град в сторону российских войск вблизи прифронтового города Покровск. Донецкая область, 8 июня 2025 года. (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Автор: Василий Пехньо

Военный эксперт Сергей Грабский в интервью Radio NV анализирует ситуацию на фронте и объясняет, чего не хватает Украине для контрнаступления.

 — По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сейчас на севере, в частности в районе Сумщины, Вооруженным силам удалось остановить противника. Вы говорили уже о том, что признаки этого на самом деле есть. Если я не ошибаюсь, как военные книги пишут, то для командиров самое важное в боевых действиях это навязывать свою собственную инициативу. И вот если сейчас действительно нам удалось полностью остановить противника и проводить свои контратаки на севере, мы навязываем инициативу. На юге происходит большое количество ударов по логистике, тоже выглядит так, что мы навязываем инициативу. А вот на востоке противник преобладает. Правильный ли такой взгляд на происходящее?

— Почти. Сегодня, 24 июня, еще очень рано говорить о том, что мы уже навязываем инициативу на отдельных участках фронта.

Мы делаем все возможное, чтобы противник истощился. И это, в принципе, является задачей стратегической оборонительной операции, по состоянию на сегодня.

