— По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сейчас на севере, в частности в районе Сумщины, Вооруженным силам удалось остановить противника. Вы говорили уже о том, что признаки этого на самом деле есть. Если я не ошибаюсь, как военные книги пишут, то для командиров самое важное в боевых действиях это навязывать свою собственную инициативу. И вот если сейчас действительно нам удалось полностью остановить противника и проводить свои контратаки на севере, мы навязываем инициативу. На юге происходит большое количество ударов по логистике, тоже выглядит так, что мы навязываем инициативу. А вот на востоке противник преобладает. Правильный ли такой взгляд на происходящее?

— Почти. Сегодня, 24 июня, еще очень рано говорить о том, что мы уже навязываем инициативу на отдельных участках фронта.

Мы делаем все возможное, чтобы противник истощился. И это, в принципе, является задачей стратегической оборонительной операции, по состоянию на сегодня.