«У нас не хватает пехоты». Покровск и Мирноград берут в полукольцо, российские ДРГ — предвестницы штурма агломерации — разговор с Поповичем

23 июля, 13:53
Покровск и Мирноград берут в полукольцо, российские ДРГ — предвестницы штурма агломерации — Попович (Фото: REUTERS/Nina Liashonok)

Автор: Павел Новиков

Военный обозреватель Денис Попович в интервью Radio NV — об угрожающей ситуации вокруг Покровска, тактике армии РФ и их планах.

 — DeepState пишет, что россияне меняют свою штурмовую тактику, которая сейчас у них работает по крайней мере в Донецкой области. Они пытаются найти какую-то щель — там, где у украинских защитников не хватает пехоты, не хватает личного состава. И задача маленьких групп или даже одиночных бойцов пройти как можно дальше, спрятаться, закрепиться и ждать уже поддержки. Я так понимаю, что именно эта тактика сейчас все-таки позволяет им продвигаться. Институт изучения войны пишет, что россияне продвинулись на некоторых участках на севере Сумской области, в направлении Лимана, а также в районе Покровска. Что нам понимать об эффективности подобной тактики и чем это нам реально грозит?

— Это не новость, это просто констатация того, что уже существует. То есть россияне не изменили тактику.

Враг пользуется тем, что у нас не хватает пехоты.

