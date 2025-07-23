«У нас не хватает пехоты». Покровск и Мирноград берут в полукольцо, российские ДРГ — предвестницы штурма агломерации — разговор с Поповичем
Покровск и Мирноград берут в полукольцо, российские ДРГ — предвестницы штурма агломерации — Попович (Фото: REUTERS/Nina Liashonok)
Военный обозреватель Денис Попович в интервью Radio NV — об угрожающей ситуации вокруг Покровска, тактике армии РФ и их планах.
— DeepState пишет, что россияне меняют свою штурмовую тактику, которая сейчас у них работает по крайней мере в Донецкой области. Они пытаются найти какую-то щель — там, где у украинских защитников не хватает пехоты, не хватает личного состава. И задача маленьких групп или даже одиночных бойцов пройти как можно дальше, спрятаться, закрепиться и ждать уже поддержки. Я так понимаю, что именно эта тактика сейчас все-таки позволяет им продвигаться. Институт изучения войны пишет, что россияне продвинулись на некоторых участках на севере Сумской области, в направлении Лимана, а также в районе Покровска. Что нам понимать об эффективности подобной тактики и чем это нам реально грозит?
— Это не новость, это просто констатация того, что уже существует. То есть россияне не изменили тактику.
Враг пользуется тем, что у нас не хватает пехоты.