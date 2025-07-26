Хотят «вклиниться» между Покровском и Константиновкой. В ВСУ рассказали, где сейчас сосредоточены наибольшие усилия россиян

Основные усилия оккупантов сейчас сосредоточены возле Покровска и Константиновки в Донецкой области. Об этом в эфире телемарафона Єдині новини в субботу, 26 июля, сказал представитель оперативно-стратегической группировки Хортица Виктор Трегубов.

«Если зимой речь больше шла об окраинах к западу от города Покровск и на юг, то сейчас главная миссия россиян — вклиниться между Покровском и Константиновкой и представлять угрозу Покровско-Мирноградской агломерации уже с востока, а если удастся, то и с севера», — отметил военный.

Он добавил, что именно поэтому Покровское направление остается самым интенсивным.

«Собственно, там сейчас решается судьба так называемой российской кампании, и это главный акцент», — добавил Трегубов.

По его словам, россияне также пытаются прорваться в Днепропетровской области. В частности, речь идет о Новопавловском направлении, однако там у россиян «вероятно, все затормозилось».

«Они [россияне] уже почти верили, что зашли в Днепропетровскую область, но по состоянию на сейчас не зашли, злые и пытаются наносить удары с помощью КАБов», — сказал Трегубов.

Ранее 25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия России не имеет серьезных прорывов на фронте. По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский докладывал, что диверсионно-разведывательные группы пять-семь раз заходили в Покровск Донецкой области.

В отчете Института изучения войны (ISW) 13 июля говорилось, что украинские войска достигли тактического продвижения в районе Покровска, тогда как армия РФ не смогла достичь успеха на большинстве направлений, несмотря на активные наступательные действия.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 18 июля сообщил о ликвидации вражеской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась проникнуть в Покровск.

20 июля в ОСГВ Хортица заявили, что на Покровском направлении российские оккупанты хотят прорвать оборону, но Силы обороны Украины дают отпор.

Аналитический проект DeepState 21 июля уточнил, что в Покровске продолжается операция по уничтожению диверсионных групп россиян, которые проникли в город через населенный пункт Зверово.