Продвижение российских войск возле Мирнограда и Покровска , хотя и сужает «карман», в котором оказались украинские войска между этими городами, однако вряд ли приведет к коллапсу украинской обороны на этом участке и к захвату Покровска в желанный Москвой срок (до середины ноября).

Об этом идет речь в новом отчете Института изучения войны, специалисты которого приводят карты и анализ ситуации в районе Покровска.

Аналитики ISW со ссылкой на геолоцированные видео отмечают, что войска РФ недавно продвинулись в направлении Мирнограда и достигли юго-восточных окраингорода, «но это продвижение вряд ли приведет к немедленному коллапсу „кармана“ украинских сил на Покровском направлении».

Инфографика: ISW

Григорий Шаповал, представитель оперативного командования Восток Сил обороны Украины, сообщил, что российские войска не имеют полноценного контроля ни над одним из районов Покровска. В то же время, по данным украинских военных, на Покровском направлении оккупанты войска обладают десятикратным преимуществом в количестве дронов.

Институт изучения войны подчеркивает, что заявление Шаповала согласуется с мнением специалистов ISW о том, что войска РФ «почти наверняка» сейчас не контролируют никаких позиций в самом Покровске — в соответствии с тем, что считается «контролем» по военной терминологии. Тогда как «продвижение» оккупантов фиксируют как их присутствие в районах, где они осуществляли атаки, даже если россияне не контролируют эти районы полностью.

Специалисты ISW обратили внимание на данные украинских источников о том, что российский диктатор России Владимир Путин, вероятно, требует захватить Покровск до середины ноября 2025 года. В то же время в ISW убеждены, что российские войска вряд ли уложатся в этот срок. Аналитики напоминают, что Путин регулярно ставит перед российским Генштабом задачи захватить оперативно важные участки территории Украины в нереалистичные сроки, а оккупационные войска уже неоднократно проваливали такие «сроки». Аналогично и срок, установленный диктатором для захвата Покровска, «не является реалистичным отражением способности российских войск захватить город», резюмируют в ISW.

Там напоминают, что летом 2025 года заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса заявлял, что оккупанты надеялись захватить оперативно важную часть Донецкой области (включая Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку и Покровск) до 1 сентября 2025 года; неоккупированную территорию Херсонской области и «буферную зону» на севере и на юге Украины — до конца 2025 года; а все земли к востоку от реки Днепр на севере и востоке Украины, а также большую часть Николаевской и Одесской областей — до конца 2026 года. Однако по состоянию на конец октября 2025 года российским войскам не удалось захватить ни один из вышеперечисленных крупных городов в Донецкой области. ISW продолжает оценивать, что даже попытка захватить крупнейшие неоккупированные города Донбасса будет стоить россиянам нескольких лет, а не месяцев.

Инфографика: ISW

Специалисты ISW также отмечают, что российская попытка окружить Покровск фактически превратила город в ловушку для гражданских, усилив риск неизбирательных ударов по местному населению. Украинская военная администрация Покровска сообщила, что войска РФ взяли под огневой контроль все пути выхода и выезда из Покровска, сделав его ловушкой для 1200 гражданских лиц. При этом оккупанты убивают гражданских, которые пытаются эвакуироваться как пешком, так и на транспортных средствах. К тому же сами россияне маскируются под гражданских, что является военным преступлением и вероломной тактикой, которая нарушает нормы Женевской конвенции, напоминают аналитики Института изучения войны. Перенасыщение неба над Покровском дронами также создает усиленную угрозу безопасности гражданского населения, особенно учитывая то, что россияне часто используют беспилотники для целенаправленных атак по мирным жителям. ISW ранее фиксировал многочисленные данные о том, что российские войска неизбирательно атакуют и гражданские, и военные транспортные средства, движущиеся в прифронтовых областях, затрудняя или блокируя эвакуацию с передовой.