Российские штурмовики пытаются просочиться в северную часть Покровска, выше железной дороги — 7-й корпус ДШВ

12 января, 15:52
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Россияне не оставляют попыток просочиться выше железной дороги в Покровске (Фото: Скриншот видео / 7-й корпус ДШВ)

Россияне не оставляют попыток просочиться выше железной дороги в Покровске (Фото: Скриншот видео / 7-й корпус ДШВ)

Российские войска активизировали попытки просочиться с помощью штурмовых групп в северную часть Покровска Донецкой области, что выше железной дороги. Однако Силы обороны останавливают усилия врага, сообщили в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск.

Военные сообщили, что недавно 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада 7-го корпуса ДШВ отразила атаку более 20 российских оккупантов и полностью уничтожила их штурмовую группу.

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Сейчас россияне пытаются вести активные действия в районе промышленной зоны на северо-западных окраинах Покровска.

https://twitter.com/tweetsNV/status/2010705214685225453

«Цель противника — накопить силы для дальнейшего продвижения в сторону Гришино. Однако Силы обороны действуют на опережение, применяя ударные БпЛА и артиллерию, не позволяя врагу сконцентрировать силы и средства или развернуть наступательные действия», — говорится в сообщении.

Снижение температуры воздуха сейчас усложняет боевые действия для обеих сторон, сообщили в ДШВ. В то же время украинские военные подразделения получают все необходимое для сохранения боеспособности в условиях морозов. В частности, налажены поставки теплой одежды и персональных средств для обогрева бойцов.

Вместе с тем ситуация с логистикой в зоне боевых действий остается непростой. Для доставки снаряжения и обеспечения активно привлекают тяжелые дроны, а также наземные роботизированные системы.

11 января DeepState сообщил, что российские оккупанты продвинулись в Волчанске Харьковской области, Покровске Донецкой области и возле Вильчи Харьковской области.

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В 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск 11 января сообщали, что на севере Покровска оккупанты пытались штурмовать позиции подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, но десантники вовремя их заметили и ликвидировали.

8 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что Силы обороны контролируют северную часть Покровска и останавливают россиян в Мирнограде.

В Группировке объединенных сил утром 11 января заявили, что за предыдущие сутки оккупанты безрезультатно пытались прорвать украинскую оборону в Волчанске и в сторону Графского и Вильчи.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Покровск Донецкая область наступление РФ Война России против Украины 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ

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