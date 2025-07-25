«Мосфильм начал штурм». В DeepState опровергли пропагандистские видео оккупантов о «закреплении» в Покровске

Как сообщили в DeepState, оккупанты начали в Покровске снимать видео на экшн-камеры. (Фото: REUTERS/Nina Liashonok)

Российские оккупанты в пропагандистских целях снимают видеоролики с помощью экшн-камер в Покровске , но их утверждения — «удалось закрепиться в городе» не соответствуют действительности.

Об этом 24 июля сообщили представители проекта DeepState.

«Мосфильм начал штурм Покровска. В Сети начали появляться красивые видео с экшн-камер, где группы спокойно ходят по почти целым частным домам и „освобождают жителей Донбасса“. Кроме того, некоторые аналитики подхватывают их карты, где оккупанты уже за железной дорогой. Конечно, эта информация не соответствует действительности», — заявили аналитики.

Как сообщают в DeepState, в последние дни силы обороны продолжают активную зачистку ДРГ оккупантов в районе Троянды и парка.

«Не можем сказать, что нашли и убили прямо каждого агрессора, но большинство из них уже „200“», — сообщили представители проекта.

Как сообщили в DeepState, некоторые оккупанты пытались спастись от ударов украинских дронов — бросали свою одежду, переодеваясь в гражданские вещи.

«Но это им не помогло, потому что тот район находится под пристальным вниманием. Именно поэтому видео создает сейчас Мосфильм, потому что так ходить гулять среди бела дня и делать речи перед местными жителями — быстро закончилось бы прилетом fpv-дрона», — подытожили представители проекта.

20 июля в ОСУВ Хортица заявили, что на Покровском направлении российские оккупанты хотят прорвать оборону, но Силы обороны Украины дают отпор.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 18 июля сообщил о ликвидации вражеской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась проникнуть в Покровск.

В отчете Института изучения войны (ISW) 13 июля говорилось, что украинские войска достигли тактического продвижения в районе Покровска, тогда как армия РФ не смогла достичь успеха на большинстве направлений, несмотря на активные наступательные действия.

22 июля глава военной администрации Покровска Сергей Добряк заявил, что в городе находятся 1413 человек, а в пределах громады — 2809.

«Эвакуация продолжается, но с каждым днем она становится все опаснее», — сообщил он.