«У россиян нет цели закрепиться в городе». Военный рассказал о ситуации в Покровске и вблизи Мирнограда

Российские войска продолжают попытки инфильтроваться в Покровске , чтобы выйти на важные логистические пути с севера агломерации. Они не пытаются закрепиться в самом городе, а стремятся просочиться вглубь, чтобы перерезать поставки.

Об этом во вторник, 28 октября, Суспільному рассказал офицер отдела коммуникаций 7-го корпуса ДШВ ВСУ Сергей Окишев.

«У них нет цели закрепиться внутри города. Вместо этого они пытаются незаметно пройти сквозь Покровскую агломерацию и закрепиться именно на логистических путях, которые ведут с севера», — отметил он.

По словам офицера, в районе Мирнограда и окрестностях российские войска проводят механизированные штурмы, которые сопровождаются артиллерийским огнем и использованием управляемых авиабомб. Благодаря слаженной работе подразделений Азов и 7-го ДШВ эти атаки удается остановить еще на подступах.

Офицер также отметил, что российские войска активно применяют FPV-дроны, Ланцеты и «дроны-ждуны», которые караулят на логистических маршрутах. Украинские Силы обороны противодействуют им дронами-перехватчиками и специальными операциями.

«Буквально недавно именно в окрестностях города Мирнограда, на северных окраинах Покровска мы провели такую спецоперацию, чтобы уменьшить влияние именно ударных дронов на наши логистические пути. Конечно, из соображений безопасности я вам подробности рассказать не могу, но противодействие есть, оно ведется и ведется довольно успешно», — сказал военный.

Ситуация в Покровске — главное

24 октября Украинская правда со ссылкой на офицеров двух бригад сообщила, что в Покровске сейчас находится не менее 250 оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в том числе и операторов БпЛА. В статье отмечалось, что ситуация является критической.

Институт изучения войны (ISW) писал, что российские войска продвинулись в центральной и западной частях Покровска и заняли позиции вдоль железной дороги, хотя точный контур линии фронта в городе и в окрестностях остается неясным.

26 октября в Генштабе ВСУ заявили, что ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации остается сложной. Российские оккупационные войска преобладают в количестве и наращивают наступательные усилия. Генштаб подтвердил, что армия РФ накопила в Покровске около 200 оккупантов.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский опроверг российские фейки о якобы окружении тысяч украинских бойцов в районе Купянска и Покровска. В то же время он подтвердил тяжелые бои в городе.

27 октября представители 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ заявили, что в Покровске продолжаются городские бои, но войска страны-агрессора России полноценно не контролируют ни один из районов города.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас российские оккупанты собрали больше всего своих ударных сил именно в Покровске, а также в соседних районах.

Российский диктатор Владимир Путин приказал своим войскам оккупировать Покровск в течение ближайших недель, до середины ноября, предположил в своем Telegram-канале Говорять Снайпер украинский военный Станислав Бунятов (Осман).