«Это им, мягко говоря, не нравится». Ступак — о смене приоритетов оккупантов в Донецкой области и пробитии российской обороны на Сумщине

9 июля, 15:21
Артиллерист 93-й ОМБр Холодный Яр наблюдает за российскими беспилотниками на передовой вблизи Константиновки Донецкой области (Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Институт изучения войны предположил, что российские войска меняют приоритет наступательных операций в Донецкой области в пользу покровского направления после нескольких недель неудачных действий, направленных на продвижение к Константиновке.

О чем это свидетельствует, в эфире Radio NV рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Иван Ступак

военный эксперт, бывший сотрудник СБУ

Мы оперируем только открытыми данными. И последние открытые данные проекта DeepState показывают, что все же Константиновка для них [остается] направлением движения.

Но, возьмем за базу: если, получается, Константиновка теперь не суперприоритет (да, боевые действия там будут продолжаться), вероятнее всего, это означает, что лишних ресурсов у РФ на фронте нет для того, чтобы одномоментно, в соотношении 50/50 идти на два города.

