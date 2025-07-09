«Это им, мягко говоря, не нравится». Ступак — о смене приоритетов оккупантов в Донецкой области и пробитии российской обороны на Сумщине
Артиллерист 93-й ОМБр Холодный Яр наблюдает за российскими беспилотниками на передовой вблизи Константиновки Донецкой области (Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
Институт изучения войны предположил, что российские войска меняют приоритет наступательных операций в Донецкой области в пользу покровского направления после нескольких недель неудачных действий, направленных на продвижение к Константиновке.
О чем это свидетельствует, в эфире Radio NV рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
Иван Ступак
Мы оперируем только открытыми данными. И последние открытые данные проекта DeepState показывают, что все же Константиновка для них [остается] направлением движения.
Но, возьмем за базу: если, получается, Константиновка теперь не суперприоритет (да, боевые действия там будут продолжаться), вероятнее всего, это означает, что лишних ресурсов у РФ на фронте нет для того, чтобы одномоментно, в соотношении 50/50 идти на два города.