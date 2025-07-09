Институт изучения войны предположил, что российские войска меняют приоритет наступательных операций в Донецкой области в пользу покровского направления после нескольких недель неудачных действий, направленных на продвижение к Константиновке.

О чем это свидетельствует, в эфире Radio NV рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Иван Ступак военный эксперт, бывший сотрудник СБУ

Мы оперируем только открытыми данными. И последние открытые данные проекта DeepState показывают, что все же Константиновка для них [остается] направлением движения.

Но, возьмем за базу: если, получается, Константиновка теперь не суперприоритет (да, боевые действия там будут продолжаться), вероятнее всего, это означает, что лишних ресурсов у РФ на фронте нет для того, чтобы одномоментно, в соотношении 50/50 идти на два города.