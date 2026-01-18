В начале января на Покровском направлении — одном из самых горячих на фронте — 14-я бригада оперативного назначения «Червона Калина» из состава 1-го корпуса НГУ отбила очередной механизированный штурм. Одиннадцать вражеских машин пошли на ее позиции: БТР или БМП — разобрать тип техники было трудно, настолько плотно россияне обваривают броню защитным металлом. Бригада вместе со смежными подразделениями их все равно сожгла.

Реклама

И тогда на поля выехали вражеские мотоциклы.

«Семь мотоциклов и несколько квадроциклов. После такого тяжелого механизированного штурма бросить еще двадцать своих „одноразок“[солдат, которые не выживут] - это было как-то странно», — рассказал NV Максим Бакулин, начальник отделения коммуникаций 14-й бригады.

Покровское направление — это между оккупированным Донецком и Славянском — и в начале 2026-го остается «самым горячим»: именно этим словом оперирует Генштаб ВСУ в своих ежедневных сводках. Бригада «Червона Калина» держит северную часть этого района — возле города Доброполье, ближе к уже упомянутому Славянску.

С начала января на Покровском направлении Институт изучения войны (ISW) фиксировал десятки штурмов без подтвержденных прорывов.

Давление ощущалось и в тылу: 5 января по Доброполью россияне ударили двумя корректируемыми авиабомбами КАБ-250, спасатели достали из-под завалов тело женщины. Через пять дней Донецкая ОГА сообщила об очередных повреждениях инфраструктуры — снова Доброполье: россияне методично били по логистическим узлам.

По данным, которые получила 14-я бригада, одно из российских соединений на Покровском направлении потеряло уже два полных личных состава, — с учетом пополнений. «Просто вдумайтесь в цифру, — подчеркнул Бакулин, — и они должны оправдать эти потери».

«Тяжелый урбан»

В начале 2026-го появлялись сообщения, что россиян под Покровском стало меньше. Бакулин это опроверг: их не стало меньше — они изменили тактику.

«Год назад мы видели штурмовые группы по три-шесть человек, они начинали учиться инфильтроваться. Тогда одного дрона, который долетел до цели, было достаточно, чтобы поразить двух-трех, — рассказал представитель 14-й бригады, — Сейчас они инфильтруются малыми группами и умеют держать дистанцию между собой».

Реклама:

То есть в каждом отдельном штурме людей меньше, но самих атак стало больше. Россияне перешли от массированных навал к постоянному точечному давлению. Отдельно — мотоштурмы. Людей, умеющих ездить по бездорожью, надо готовить долго. Российским новобранцам, по словам Бакулина, дают лишь базовый курс: «вот здесь газ, здесь тормоз, здесь сцепление». Часть мотоциклистов просто не доезжает до позиций — разбиваются на искореженной снарядами местности.

Бои на Покровском направлении идут не в полях — они идут через города. Добропольская агломерация — Доброполье, Белицкое, Родинское, далее Белозерское — это то, что военные называют «тяжелым урбаном»: пятиэтажки, шахты, административные здания с подвалами. Каждое такое здание может стать крепостью — и для защитников, и для наступающих.

«Пятиэтажки довольно трудно сносить, — пояснил Бакулин, — Даже когда туда залетает[дрон] FPV, он может полетать по какой-то квартире — и на этом все. Найти россиян в пятиэтажке очень трудно. Сровнять ее с землей почти невозможно».

Тактика врага проста: российская пехота захватывает дом и закрепляется в нем. За каждой такой пятиэтажкой нужно постоянно вести наблюдение, — ждать, пока у оккупантов закончится провизия, чтобы ударить или по ним, или по тем, кто понесет им еду и боеприпасы.

Поэтому одна позиция дронов или даже две работают над домами круглосуточно — это называют «каруселью»: один дрон разряжается, другой прилетает.

Но для украинских защитников не только захваченные врагом дома являются проблемой, — также ею стала зима.

Украинские позиции более-менее известны противнику. Чтобы выжить зимой, надо греться, — а для этого нужен огонь, свечи, что-то, что излучает тепло. «Все, что дает тепло, демаскирует — визуально или для тепловизора. Дым, инфракрасная сигнатура. Россиянам проще: они идут в наступление, им не надо держать позицию. А мы стоим в обороне, и враг знает плюс-минус, где мы», — пояснил Бакулин.

Реклама:

Сейчас бойцы массово применяют химические грелки. Но их надо доставлять — а россияне охотятся на логистику. «Их основное направление — отрезать логистику, обходить позиции и постепенно ровнять землю артиллерией и дронами», — добавил Бакулин и вспомнил о случае, когда боец бригады провел на позиции 162 суток без ротации — просто не было возможности его вывести в тыл.

Чтобы провести любое мероприятие — выход, замену, доставку так называемым «украинским Glovo», как бойцы называют перенос груза военными пешком, — нужно задействовать разведку, перехват эфиров, распланировать маршруты и тайминг. «К этому привлечено очень большое количество людей», — пояснил начальник пресс-службы «Червоной калины».

Россияне активно применяют и дистанционное минирование — Доброполье забрасывают противотанковыми минами постоянно. Безопасных маршрутов для логистики почти не осталось: дороги минируют, а вдоль дорог дежурят «ждуны» — дроны, стоящие на земле в ожидании целей.

«Каждый „ждун“ — это очередной пилот. Если дронов-„ждунов“ много, пилот сидит, следит, как рыбак с несколькими спиннингами», — пояснил Бакулин.

«Обнуление» и сдача в плен

Откуда у РФ берется эта бесконечная пехота, которую бросают на позиции? Бакулин часто общается с российскими пленными и нашел ответ на этот вопрос.

На этапе подписания контракта с армией РФ новобранцам обещают «золотые горы» — как рассказывала NV ранее Любовь Цибульская, глава организации Join Ukraine, речь идет о $13−26 тыс. сразу и $2730 ежемесячно.

Но на поле боя российские контрактники начинают, по словам Бакулина, уже сами платить — своим командирам. Например, «такса» на то, чтобы переночевать и не идти на штурм, составляет 30−70 тыс. руб. ($400−900).

Реклама:

Тех, кто отказывается воевать, держат страхом. Слово «обнуление» — когда командиры угрожают убить собственных солдат за неповиновение — звучит почти в каждом разговоре Бакулина с российскими пленными, хотя не все с этим сталкивались непосредственно.

Есть и другие методы давления: угрозы не сбросить провизию, или дрон с гранатой, висящий над головой российских штурмовиков.

В то же время солдатам РФ рассказывают, что сдаваться в плен опасно: среди них до сих пор циркулирует «басня про уши» — якобы украинские офицеры носят ожерелья из отрезанных ушей пленных.

Но в плен попадают даже российские офицеры. Некоторые из них, по наблюдениям Бакулина, выглядят неплохо — то есть, недолго были на позициях и сдались почти сразу. «Скорее всего, зная судьбу солдат, которых сами отправляли в бой, они решают принять правильное решение, — пояснил представитель 14-й бригады, — Сдаться в плен — правильное решение».

«Для них это окей»

NV поинтересовался у Бакулина, чего в «Червоной калине» ожидают на фронте до весны?

«Надеяться, что что-то изменится, трудно, — ответил офицер, — русских очень много, они выбрали действенную тактику: забирают метр или десять — и кладут десять своих солдат. Для них это окей».

Россияне несут огромные потери, но хорошо пополняются. Постоянно меняют тактику, перебрасывают подразделения с разной специализацией — отсюда и механизированные штурмы, и мотоциклы, и усиление дроновых подразделений.

«Они не могут масштабировать[увеличить свое давление], — подытожил Бакулин, — но пока могут держать этот темп».