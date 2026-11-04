Поклад уволил двух высокопоставленных сотрудников СБУ, фигурирующих в деле НАБУ «Карфаген»

Руководитель Службы безопасности Украины Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных сотрудников ведомства, ставших фигурантами расследования НАБУ в рамках операции Карфаген.

Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в пресс-службе СБУ.

В ведомстве заявили, что оказывают полную поддержку НАБУ и содействуют проведению всех необходимых процессуальных действий в рамках уголовных производств.

Реклама

Поклад также подчеркнул необходимость прозрачного, объективного и беспристрастного расследования. По его словам, он уже обсудил этот вопрос с руководителями НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Стороны, как утверждает глава СБУ, ведут конструктивное сотрудничество.

Кроме того, Поклад сообщил, что поддерживает связь со спецслужбами стран-партнеров, чтобы расследование преступлений, о которых идет речь в деле, проводилось также в других юрисдикциях.

Отдельно он обратился к фигуранту расследования по прозвищу «Мексиканец», предложив ему прибыть в Украину и сдаться правоохранительным органам.

В то же время глава СБУ заявил, что ведомство имеет опыт розыска скрывающихся лиц и найдет его независимо от места нахождения.

4 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ, генерала Сергея Дуку.

Задержания произошли на фоне обнародования НАБУ информации о разоблаченной преступной организации в рамках операции Карфаген. По данным следствия, её участники систематически давали взятки высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов за беспрепятственную работу мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

4 ноября Украинская правда со ссылкой на источники сообщила об обысках у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука и первого заместителя начальника Главного управления Департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Ковальчука.

Реклама:

Служба безопасности Украины подтвердила, что у её сотрудников были проведены обыски, организованные НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Утром 4 ноября в НАБУ заявили о препятствовании проведению обыска со стороны СБУ. По данным Бюро, сотрудник Службы безопасности угрожал детективам оружием. Украинская правда писала, что речь идет о руководителе департамента защиты национального государства СБУ, генерале Сергее Дуке.

Также 4 ноября НАБУ и САП заявили о раскрытии в ходе расследования дела Карфаген наркосиндиката с российским следом, который руководил сетью мошеннических колл-центров при поддержке должностных лиц Службы безопасности и Нацполиции. В частности, в списке участников фигурирует Аким — высокопоставленный сотрудник СБУ, генерал-майор, который обеспечивал защиту от внимания со стороны своих коллег из спецслужбы.