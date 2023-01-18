Украинские военные могли оставить Соледар два дня назад и занять новые оборонительные позиции — британская разведка 18 января, 09:53 В британской разведке сообщили, что ВСУ, вероятно, заняли новые оборонительные позиции в районе Соледара (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)

Украинские военные могли отступить из Соледара еще 16 января и занять новые оборонительные позиции на западе от населенного пункта, сообщили в Минобороны Британии.

В сообщении британской разведки в Twitter говорится, что город уже может находиться под контролем оккупационных войск РФ и наемников ЧВК Вагнера. При этом, Бахмут остается под контролем ВСУ.

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«Наступление России на Соледар в основном состояло из сил Вагнера и было вспомогательной операцией, направленной на то, чтобы в конечном итоге захватить более крупный населенный пункт Бахмут. Один из двух основных путей снабжения Украины в Бахмут теперь находится под растущим давлением», — добавили в британском оборонном ведомстве.

В разведке также обнародовали снимки, которые могут свидетельствовать о продолжении обороны ВСУ в Бахмуте.

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар.

По данным Минобороны, оккупанты бросили на донецкое направление почти все основные силы. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что Россия использует там боевые подразделения «вагнеровцев», а также подразделения других видов войск РФ.

В ВСУ заявили 17 января, что украинские военные находятся в Соледаре и дают отпор оккупантам РФ. Они выполняют две основные задачи: не дают оккупантам системно прорвать оборону и пытаются максимально обескровить врага.

13 января съемочная команда американского телеканала CNN утверждала, что стала свидетелем организованного отступления украинских сил из Соледара. Они заявили, что украинские силы переправляли войска, что, по их мнению, было организованным отступлением из Соледара.

В Минобороны Украины говорят, что за город продолжаются бои.







