"Похудела, но живая": адвокат рассказал о состоянии Савченко во время голодовки

Адвокат народного депутата Надежды Савченко, которая 23 марта объявила голодовку, Виктор Чевгуз рассказал о состоянии ее здоровья.

По словам адвоката, Савченко похудела, но чувствует себя нормально и пьет воду, сообщает телеканал 112 Украина.

"Она похудела, но живая, пьет воду. Надеется на лучшее", - сказал он.

Чевгуз также добавил, что Савченко не уточняла, сколько продлится ее голодовка.

"Об этом она не делилась. Она еще в прошлый раз сделала письменное заявление о том, что с 24 марта она объявила голодовку, письменно сообщила руководителю этого учреждения и соблюдает (голодовку,- ред). Мы стараемся ее отговорить от этого", - отметил он.

Напомним, 23 марта Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать Надежду Савченко без возможности внесения залога.

Во время заседания суда Савченко объявила о начале голодовки.

Ей инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков "ДНР/ЛНР" и сговор с руководителем центра освобождения пленных Владимиром Рубаном. По версии следствия, Савченко планировала осуществить вооруженное нападение с использованием гранатометов, минометов и взрывных устройств на помещения и транспортные средства, где могли находиться Порошенко, глава МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.