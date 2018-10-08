Похищенные из воинской части в Киевской области авиадвигатели пытались продать РФ - СБУ

Авиационные двигатели к вертолетам МИ-8, которые были похищены из воинской части в Киевской области командиром роты охраны, собирались купить представители РФ.
Об этом рассказали в Службе безопасности Украины.
Как сообщается, военный запросил за оба двигателя 400 тысяч гривен. При этом их рыночная стоимость в десятки раз выше.
Кроме того, после прекращения российско-украинского сотрудничества в авиастроительной отрасли, ставшего следствием агрессии Кремля против нашей страны, Россия столкнулась с серьезным дефицитом комплектующих.
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Задержали военного сразу после выезда автомобиля с двигателями с территории воинской части.
Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины (до 15 лет лишения свободы), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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Ранее сообщалось, что лейтенант ВСУ пытался украсть авиадвигатели для продажи за границу.
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