Похищенные из воинской части в Киевской области авиадвигатели пытались продать РФ - СБУ

Военному, пытавшемуся продать авиадвигатели, грозит до 15 лет лишения свободы

Авиационные двигатели к вертолетам МИ-8, которые были похищены из воинской части в Киевской области командиром роты охраны, собирались купить представители РФ.

Об этом рассказали в Службе безопасности Украины.

Как сообщается, военный запросил за оба двигателя 400 тысяч гривен. При этом их рыночная стоимость в десятки раз выше.

Кроме того, после прекращения российско-украинского сотрудничества в авиастроительной отрасли, ставшего следствием агрессии Кремля против нашей страны, Россия столкнулась с серьезным дефицитом комплектующих.

Задержали военного сразу после выезда автомобиля с двигателями с территории воинской части.

Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины (до 15 лет лишения свободы), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Ранее сообщалось, что лейтенант ВСУ пытался украсть авиадвигатели для продажи за границу.