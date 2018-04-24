Похищение мужчины возле торгового центра в Луцке: полиция установила личности фигурантов дела

У похитителей изъяли два авто

Полиция открыла уголовное производство по факту похищения 55-летнего жителя Луцка возле торгового центра.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, инцидент квалифицировали по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Санкция статьи предусматривает тюремный срок до пяти лет.

По данным полиции, похитителями оказались три жителя Киева 43, 30 и 23 лет, а также 31-летний местный житель. Их удалось задержать в течение часа после похищения.

У злоумышленников изъяли две машины, все обстоятельства инцидента выясняются.

Причина похищения пока не называется.

Напомним, 23 апреля возле торгового центра на проспекте Соборности в Луцке неизвестные похитили мужчину. Трое злоумышленников накинули на голову мужчине мешок и силой затащили его в Merсedes темно-зеленого цвета. Машина с иностранной регистрацией уехала в неизвестном направлении.