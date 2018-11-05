Похищали за 40 секунд и требовали выкуп. Под Киевом полицейские устроили погоню за угонщиками элитных авто

Под Киевом полиция с погоней задержала угонщиков элитных авто, которые похищали машины за 40 секунд, а затем требовали выкуп у владельцев.
По данным Нацполиции, для установления всех участников группы и определение ролей каждого из них за угонщиками авто вели круглосуточное наблюдение.
Следствие установило, что в состав группировки входили четверо мужчин – жителей Киева и Киевской области. Двое из них ранее уже были осуждены за аналогичные и другие преступления. Один из злоумышленников совершал угоны, находясь условно за незаконное завладение авто.
Операция по задержанию угонщиков началась после того, как злоумышленники связались с владельцем одного из похищенных авто в Белой Церкви. Они требовали выкуп в 15 тысяч долларов. Правоохранители отслеживали все действия угонщиков: где произошло похищение, куда транспорт отвезли на хранение. Было принято решение о задержании до момента передачи выкупа.
В задержании участвовали шесть полицейский групп. Параллельно по команде полицейские начали обыски по местам, где появлялись злоумышленники. Все четверо фигурантов дела ехали в одном авто, которое приобрели специально для своей преступной деятельности.
Угонщики проигнорировали сигналы патрульных об остановке и пытались сбежать. Во время погони подозреваемые намеренно создавали аварийные ситуации, шли на таран, чтобы полицейские слетели с дороги. Однако правоохранителям удалось избежать всех опасных ситуаций. В то же время сами злоумышленники вылетели в кювет и были задержаны.
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В машине полицейские обнаружили балаклавы, перчатки, а также электронные средства взлома системы защиты авто. Во время осмотра задержанных у двух из них изъяли две боевые гранаты РГД.
Во время обысков также изъяли автомат Калашникова с глушителем и двумя магазинами, снаряженными боевыми патронами, и дымовую шашку. Также изъяты номерные знаки и дублирующие таблички, заранее подготовленные для угнанного авто с целью изготовления машины-"двойника".
Кроме того, у подозреваемых нашли радиостанции и спецсредства для выявления и подавления сигналов GPS-трекеров.
По данному факту начаты уголовные производства: по ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
Угонщикам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет. Им уже объявлено о подозрении.
Полицейские установили их причастность как минимум к десяти угонов транспортных средств. Им изберут меру пресечения.
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