13 октября 2018, суббота

"Показал Киев своему другу Арни". Кличко рассказал, что Шварценеггер делал в украинской столице

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Арнольд Шварценеггер пообещал в следующий раз побыть в Киеве дольше
Фото: Виталий Кличко/Facebook

Арнольд Шварценеггер пообещал в следующий раз побыть в Киеве дольше

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как гулял по Киеву с американским актером, политиком и бодибилдером Арнольдом Шварценеггером, который прибыл в столицу 13 октября.

Об этом от написал на своей странице в Facebook.

"Времени, к сожалению, было немного, но чуть-чуть показал Киев своему другу Арни, который впервые посетил наш город. Шварценеггер прилетел на бизнес-форум, и мы с радостью встретились, прогулялись и пообедали. Арнольду очень понравился наш город, пообещал в следующий раз побыть дольше", - написал Кличко.

Он добавил, что Шварценеггер передал приветствие украинцам.

После приезда актер отправился в гостиницу, куда также прибыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Напомним, Арнольд Шварценеггер впервые прибыл в Киев 13 октября. В столице Украины он выступит на бизнес-форуме Olerom Forum One, который состоится во Дворце спорта.

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