"Пока вы будете смотреть футбол, Россия продолжит убивать": командир 128-й бригады обратился к футбольным болельщикам ЧМ-2018

Командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, полковник Сергей Собко обратился ко всем футбольным болельщикам, которые собираются смотреть Чемпионат мира по футболу в России.

В своем обращении Собко отметил, что Россия использует любовь к футболу, чтобы обелить себя и чтобы показалось, что это цивилизованная страна.

"Но нельзя верить России. Потому что это страна, которая нарушает все мировые соглашения, захватывает территории, начинает войны. Пока вы будете смотреть футбольные матчи, она продолжит убивать украинцев на Донбассе, как она делает это уже пятый год подряд, развязав подлую войну против Украины", отметил он.

Полковник также напомнил, что три недели назад украинский режиссер Олег Сенцов объявил голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных из российских тюрем.

"У России нет никакой честной игры. Россия убивает и лжет. Поддержите Олега, и вместе мы заставим ее играть по правилам". - подчеркнул он.

Финальная часть Чемпионата мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Украина призывает бойкотировать его из-за военной агрессии РФ. Тем не менее телеканал Интер решил транслировать ЧМ. В то же время комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики поддержал законопроект о запрете трансляции на украинских каналах ЧМ в России.

Пять тысяч граждан Украины приобрели билеты на Чемпионат мира по футболу-2018 несмотря на политическую ситуацию.