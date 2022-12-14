Много факторов. Новая волна мобилизации в Украине зависит от хода войны, прогнозы на этот счет делать некорректно — Маляр 14 декабря, 16:21 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Telegram)

Продолжение мобилизации в Украине зависит от хода войны. Сейчас некорректно делать прогнозы на этот счет.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.

Комментируя новости о том, что в следующем году в Украине может быть объявлена новая волна мобилизации, она подчеркнула, что это зависит от многих факторов.

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Во-первых, мобилизацию объявляет своим указом президент Украины. Во-вторых, общая мобилизация в стране продолжается с 24 февраля 2022 года и периодически продолжается указами президента.

«Сейчас уже несколько раз мобилизацию продлевали на 90 дней. Она продлена с 21 ноября на 90 дней», — уточнила Маляр.

При этом мобилизационные потребности рассчитывают военные.

14 декабря начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач в интервью НВ заявил, что усиление мобилизации может происходить в связи с изменением ситуации на фронте. Пока таких событий, требующих усиленного призыва большого количества призывников, нет.

Ранее НВ рассказывал, что во время войны некоторые военнослужащие получили право уволиться со службы на основе изменений в законодательство. Также мы объяснили, кто и по каким основаниям может это сделать во время мобилизации и какие сроки указаны в законах.