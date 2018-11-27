Появился полный список имен моряков, которых Россия взяла в плен

Журналист Антон Наумлюк опубликовал полный список имен 24 украинских моряков, которых после вооруженного нападения в Керченском проливе 25 ноября захватили в плен российские пограничники.

Наумлюк сообщил, что эту информацию получено из материалов российского следствия, которое сейчас оккупанты ведут против незаконно задержанных украинцев.

Полный список моряков:

Будзыло Ю.А.

Зинченко В.А.

Опрыско А.А.

Цыбизов С.А.

Артеменко А.А.

Терещенко В.А.

Семидоцкий Е.В.

Беспальченко В.А.

Шевченко А.А.

Варимез В.К.

Власюк М.Б.

Головаш Б.О.

Чулиба С.Р.

Мельничук О.М.

Небылица Б.П.

Костышин В.А.

Попов С.Н.

Безъязычный Ю.Ю.

Мокряк Р.Н.

Эйдер А.Д.

Сорока В.В.

Драч А.Л.

Лисовой В.В.

Гриценко Д.В

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

ФСБ обнародовала оперативное видео "допросов" украинских военнослужащих. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил о том, что украинские моряки давали свои показания под давлением.

27 ноября над моряками начался суд для избрания меры пресечения. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". В то же время официальный Киев считает их военнопленными.