09 ноября 2018, пятница

Появилось видео с места ДТП с участием нардепа Лещенко

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Сам депутат в результате ДТП не пострадал
Скриншот

Сам депутат в результате ДТП не пострадал

В Сети опубликовали видео, снятое на месте аварии в Киеве грузовика DAF и автомобиля Volkswagen, в котором находился народный депутат Сергей Лещенко.

Авария произошла на окружной дороге в направлении Пущи-Водицы.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 9 ноября, в Киеве произошла авария с участием депутата Верховной рады из фракции БПП Сергея Лещенко.

В его припаркованны на обочине Volkswagen врезался на скорости грузовик.

По словам самого нардепа, в результате происшествия он не пострадал, однако его помощница была госпитализирована с подозрением на сотрясение мозга.

Информации о состоянии водителя грузовика на данное время нет.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Смерть активистки угрожает власти
  • Почему ВВП Украины растет, но медленно
  • Кремль играет в подкидного дурака на выборах в «ДНР»

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове