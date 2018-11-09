Появилось видео с места ДТП с участием нардепа Лещенко

Сам депутат в результате ДТП не пострадал

В Сети опубликовали видео, снятое на месте аварии в Киеве грузовика DAF и автомобиля Volkswagen, в котором находился народный депутат Сергей Лещенко.

Авария произошла на окружной дороге в направлении Пущи-Водицы.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 9 ноября, в Киеве произошла авария с участием депутата Верховной рады из фракции БПП Сергея Лещенко.

В его припаркованны на обочине Volkswagen врезался на скорости грузовик.

По словам самого нардепа, в результате происшествия он не пострадал, однако его помощница была госпитализирована с подозрением на сотрясение мозга.

Информации о состоянии водителя грузовика на данное время нет.