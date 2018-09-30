Появилось видео провокаций со стороны РФ при прохождении Керченского пролива украинскими судами Донбасс и Корец

Поисково-спасательное судно Донбасс и морской буксир Корец ВМС Украины, которые прибыли в морской порт Мариуполя 25 сентября, в Керченском проливе опасно "сопровождали" корабли и авиация РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Минобороны.

Начальник штаба - первый заместитель командующего Военно-Морских Сил Украины контр-адмирал Андрей Тарасов рассказал, что переход к Керченскому проливу состоялся в сложной обстановке, ведь сопровождался кораблями и авиацией Российской Федерации.

Так, разведывательный корабль Черноморского флота РФ опасно маневрировал вблизи спасательного судна Донбаc, чем мог вызвать аварийную ситуацию. Также на видео видно, что украинские суда "сопровождала" российская авиация.

Напомним, 25 сентября, два корабля ВМС Украины Донбасс и Корец прибыли в Мариуполь. ВМС Украины также сообщали о попытках провокаций со стороны российских пограничников вблизи Мариуполя.

Смотрите также

Путь из Черного в Азовское море проходит через фактически контролируемый РФ Керченский пролив. Однако в соответствии с соглашением от 2003 года, гражданские и военные суда под флагами Украины и РФ могут беспрепятственно проходить через пролив и идти в свои порты.

В последние месяцы Россия осуществляла регулярные попытки расширить зону своего влияния в Азовском море, блокируя и задерживая украинские корабли.