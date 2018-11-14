Появилось видео ограбления ювелирного магазина в Бахмуте, во время которого застрелили охранника

В Сети обнародовали видео ограбления ювелирного магазина в Бехмуте Донецкой области, во время которого злоумышленник застрелил 38-летнего охранника.
Как видно на опубликованных кадрах, в помещение ворвался вооруженный пистолетом мужчина в маске, который за считанные минуты собрал в мешок драгоценности с нескольких витрин, после чего скрылся с места преступления.
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Стоимость похищенных украшений не уточняется.
Ранее сообщалось, что во вторник, 13 ноября, в Бахмуте Донецкой области во время ограбления ювелирного магазина был убит охранник.
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