14 ноября 2018, среда

Появилось видео ограбления ювелирного магазина в Бахмуте, во время которого застрелили охранника

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Стоимость украденных украшений не сообщается
Скриншот

Стоимость украденных украшений не сообщается

В Сети обнародовали видео ограбления ювелирного магазина в Бехмуте Донецкой области, во время которого злоумышленник застрелил 38-летнего охранника.

Как видно на опубликованных кадрах, в помещение ворвался вооруженный пистолетом мужчина в маске, который за считанные минуты собрал в мешок драгоценности с нескольких витрин, после чего скрылся с места преступления.

Стоимость похищенных украшений не уточняется.

Ранее сообщалось, что во вторник, 13 ноября, в Бахмуте Донецкой области во время ограбления ювелирного магазина был убит охранник.

 

 

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