Появилось видео, как вертолет ВСУ сбил беспилотник террористов в районе Лисичанска

Штаб операции Объединенных сил ВСУ в воскресенье , 14 октября, опубликовал на своей странице в Facebook видео, как экипаж вертолета Ми-24 в небе над Лисичанском Луганской области сбивает беспилотник Орлан-10, находящийся на вооружении российской армии.

Напомним, 13 октября украинские военные сообщили, что беспилотник выполнял разведывательный полет по маршруту Лисичанск - Северодонецк. Для его уничтожения привлекли вертолет огневой поддержки. Беспилотник был сбит в районе населенного пункта Боровское около десяти утра. Наземные войска Объединенных сил обнаружили и идентифицировали обломки летательного аппарата.