15 октября 2018, понедельник

Появилось видео, как вертолет ВСУ сбил беспилотник террористов в районе Лисичанска

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Украинский вертолет Ми-24 сбил на Донбассе российский беспилотник
Фото: скриншот

Украинский вертолет Ми-24 сбил на Донбассе российский беспилотник

Штаб операции Объединенных сил ВСУ в воскресенье , 14 октября, опубликовал на своей странице в Facebook видео, как экипаж вертолета Ми-24 в небе над Лисичанском Луганской области сбивает беспилотник Орлан-10, находящийся на вооружении российской армии.

Напомним, 13 октября украинские военные сообщили, что беспилотник выполнял разведывательный полет по маршруту Лисичанск - Северодонецк. Для его уничтожения привлекли вертолет огневой поддержки. Беспилотник был сбит в районе населенного пункта Боровское около десяти утра. Наземные войска Объединенных сил обнаружили и идентифицировали обломки летательного аппарата.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове