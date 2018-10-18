18 октября 2018, четверг

Появилось видео, как стрелок из Керчи покупал боеприпасы

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Судя по всему, Росляков покупал патроны легально
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Судя по всему, Росляков покупал патроны легально

В Сети обнародовано видео, как Владислав Росляков, который устроил взрыв и стрельбу в политехническом колледже в оккупированной Керчи, покупал боеприпасы.

На опубликованных кадрах видно, как он расплачивается за них в оружейном магазине, после чего складывает в свой рюкзак.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация, что Росляков имел лицензию на оружие, однако оккупационные власти это отрицают.

Ранее сообщалось, что в колледже в оккупированной Керчи прогремел взрыв.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента погибли более 20 человек, еще около 50 получили ранения.

Очевидцы рассказали, что взрыв произошел в помещении столовой.

В свою очередь российские силовики заявили, что в колледже сработало взрывное устройство.

Позже в СК РФ заявили, что предполагаемым террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.

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