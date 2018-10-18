Появилось видео, как стрелок из Керчи покупал боеприпасы

В Сети обнародовано видео, как Владислав Росляков, который устроил взрыв и стрельбу в политехническом колледже в оккупированной Керчи, покупал боеприпасы.
На опубликованных кадрах видно, как он расплачивается за них в оружейном магазине, после чего складывает в свой рюкзак.
Отметим, что ранее в СМИ появилась информация, что Росляков имел лицензию на оружие, однако оккупационные власти это отрицают.
- Читайте также: Обнародовано видео, снятое студентами непосредственно во время теракта в колледже в Керчи
Ранее сообщалось, что в колледже в оккупированной Керчи прогремел взрыв.
Смотрите также
Согласно предварительным данным, в результате инцидента погибли более 20 человек, еще около 50 получили ранения.
Очевидцы рассказали, что взрыв произошел в помещении столовой.
В свою очередь российские силовики заявили, что в колледже сработало взрывное устройство.
Позже в СК РФ заявили, что предполагаемым террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.
Украина 2020. Экономика
Не пропустите! 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.Попасть на лекцию
Комментарии
Правила комментирования