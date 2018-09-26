Появилось видео, как российский катер провоцировал украинские корабли в Азовском море

Пресс-служба Военно-морских сил Украины обнародовала видео того, как российский пограничный катер типа Мангуст провоцировал украинские суда Донбасс и Корец.
На странице ВМС Украины в Facebook отмечается, что российский катер на большой скорости пытался сблизиться с украинским кораблями.
"Решительными активными действиями экипажей малых бронированных артиллерийских катеров Лубны и Кременчуг (российский катер Мангуст - ред.) был отведен и не допущен к месту стоянки поисково-спасательного судна Донбасс и морского буксира Корец", - отметили в ВМС.
Напомним, 25 сентября, два корабля ВМС Украины Донбасс и Корец прибыли в Мариуполь. ВМС Украины сообщили о попытке провокаций со стороны российских пограничников вблизи Мариуполя.
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23 сентября судна Донбасс и Корец прошли мост, соединяющий Таманский полуостров и оккупирован Крым (так называемый Крымский мост), а на следующий день прибыли в город Бердянск.
Путь из Черного в Азовское море проходит через фактически контролируемую РФ Керченский пролив. Однако в соответствии с соглашением от 2003 года, гражданские и военные суда под флагами Украины и РФ могут беспрепятственно проходить через пролив и идти в свои порты.
В последние месяцы Россия осуществляла регулярные попытки расширить зону своего влияния в Азовском море, блокируя и задерживая украинские корабли.
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