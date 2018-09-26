26 сентября 2018, среда

Появилось видео, как российский катер провоцировал украинские корабли в Азовском море

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Как российской катер провоцировал украинские корабли в Азовском море

Как российской катер провоцировал украинские корабли в Азовском море

Пресс-служба Военно-морских сил Украины обнародовала видео того, как российский пограничный катер типа Мангуст провоцировал украинские суда Донбасс и Корец.

На странице ВМС Украины в Facebook отмечается, что российский катер на большой скорости пытался сблизиться с украинским кораблями.

"Решительными активными действиями экипажей малых бронированных артиллерийских катеров Лубны и Кременчуг (российский катер Мангуст - ред.) был отведен и не допущен к месту стоянки поисково-спасательного судна Донбасс и морского буксира Корец", - отметили в ВМС.

Напомним, 25 сентября, два корабля ВМС Украины Донбасс и Корец прибыли в Мариуполь. ВМС Украины сообщили о попытке провокаций со стороны российских пограничников вблизи Мариуполя.

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23 сентября судна Донбасс и Корец прошли мост, соединяющий Таманский полуостров и оккупирован Крым (так называемый Крымский мост), а на следующий день прибыли в город Бердянск.

Путь из Черного в Азовское море проходит через фактически контролируемую РФ Керченский пролив. Однако в соответствии с соглашением от 2003 года, гражданские и военные суда под флагами Украины и РФ могут беспрепятственно проходить через пролив и идти в свои порты.

В последние месяцы Россия осуществляла регулярные попытки расширить зону своего влияния в Азовском море, блокируя и задерживая украинские корабли.

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