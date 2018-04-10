Появилось видео испытаний украинского ракетного комплекса Ольха

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Комплексы Ольха будут взяты на вооружение в случае успешных испытаний

Комплексы Ольха будут взяты на вооружение в случае успешных испытаний

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов опубликовал видео испытаний украинского ракетного комплекса Ольха.

Испытания прошли на юге Одесской области на полигоне.

Госиспытания пройдут в несколько этапов, во время которых проверят на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет.

Ранее сообщалось, что ракеты будут запускаться в полном боевом снаряжении, после чего комплексы Ольха будут приняты на вооружение, а украинская оборонка начнет их серийное производство.

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